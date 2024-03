El enfado monumental de Carlos Alcaraz en Miami: «No puedo hacer esa mierda…»

Carlos Alcaraz cayó eliminado contra pronóstico en cuartos de final del Masters 1000 de Miami, en una noche negra en la que se vio totalmente superado por un espléndido Grigor Dimitrov. Sin restar un ápice de mérito a la exhibición de su rival, el nivel de Alcaraz no fue el mínimo exigible para un tenista de su talento y ranking, tal y como explica el resultado (6-2, 6-4) y el monumental enfado con el que el tenista de El Palmar se castigó en mitad del encuentro.

No le estaban saliendo las cosas a Alcaraz, quien había perdido el primer set del partido de manera tan clara como merecida, por 6-2, frente a un Dimitrov que anuló por completo su juego y también su confianza. Siempre expresivo, aunque en la mayoría de ocasiones de manera positiva, Carlos no pudo esconder su enfado y no dudó en criticarse en alto, en una escena que pudieron captar los micrófonos de ambiente.

«No puedo hacer esa mierda… no puedo. Tengo que centrarme de una vez», se decía Alcaraz a sí mismo tras un fallo de revés de los muchos que tuvo en una noche aciaga para su tenis. Por entonces, había perdido el primer set y tenía el segundo aún empatado, aunque a partir de ahí, Dimitrov tomaría de nuevo la iniciativa y, si bien con conato de épica y frustrada remontada de Carlos, acabaría llevándose el partido por la vía rápida.

"No puedo hacer esa mie***… No puedo… Tengo que centrarme de una vez…". El enfado de Alcaraz 😠#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/wATyUtLkBt — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 29, 2024

Para Alcaraz, el partido fue una pesadilla, un cúmulo de fallos propios y de aciertos de un rival tocado por una varita, la misma que había parecido bendecir a Carlitos en Indian Wells y lo que llevábamos de Miami. Todo eran sonrisas en la gira norteamericana, más allá de imprevistos con lluvia, abejas o retrasos, pero la felicidad se tornó en pesadilla en un suplicio de partido en el que vimos a un Carlos Alcaraz terrenal y sincero, y que deberá hacer de nuevo borrón y cuenta nueva para empezar a tope la gira en Montecarlo.

Alcaraz pone en juego el número dos

La derrota ante Dimitrov tiene para Carlos Alcaraz la consecuencia más clara del adiós a la posibilidad de ganar el Masters 1000 de Miami y completar así, por primera vez en su carrera, el Sunshine Double, pero también, a efectos de ranking, el tropiezo puede ser muy duro para el jugador español.

Alcaraz defendía semifinales de 2023 y se despide en 2024 una ronda antes, dejando en la mano de Jannik Sinner la opción de arrebatarle el número dos del ranking ATP el próximo lunes. En caso de ganar el torneo de Miami, el jugador italiano adelantará a Carlos en la clasificación e iniciará la temporada de tierra como nº2. Sinner se mide a Medvedev en una durísima semifinal, y tendría que verse las caras con Dimitrov o Zverev en una hipotética final, pero la derrota de Alcaraz pone en juego un importante cambio en el ranking.