Empieza la cuenta atrás de Nadal para Roland Garros

«Falta poco para que vuelva a competir». Las palabras de Toni Nadal sobre su sobrino y ex pupilo llegan como un soplo de aire fresco a la preocupada marea de aficionados de Rafael Nadal, después de que el manacorí anunciara hace tan sólo unos días que no podría reaparecer en el Mutua Madrid Open. La lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda frena aún al tenista español, quien sin embargo se encontraría en un plazo final de un proceso para el que se busca un tratamiento alternativo que asegure al 100% el objetivo que aún mantiene con firmeza: jugar y hacerlo lo mejor posible en Roland Garros.

Apenas cuatro días después de que la preocupación saltara con el comunicado –en vídeo y texto– de Nadal confirmando que no estaría en el Mutua Madrid Open e informando de que su preocupación en cuanto al proceso de recuperación, el tío del tenista, Toni, salió al paso al comentar que Rafael tiene las miras puestas en Roland Garros, donde es posible llegar, aunque no tanto en las mejores condiciones posibles, como es lógico debido a la lesión y a la larga inactividad que esta ha propiciado. Son, sin duda, buenas noticias en torno al estado de Rafa, quien ha ido posponiendo su regreso en pos de una recuperación total que aún no se ha producido, pero que podría llegar pronto.

Toni Nadal, en sus declaraciones a TVE, habló de Nadal de cara a Roland Garros como si se diera por hecho que podrá llegar a la cita marcada en rojo en el calendario, aunque Rafael ya deslizó que no hay fecha para su regreso a la competición oficial porque la lesión en el psoas, sufrida el lejano 18 de enero, impide entrar en plazos. «Si llega a la segunda semana siempre es uno de los favoritos. Evidentemente no va a llegar con una buena preparación, no nos tenemos que engañar. Lleva bastante tiempo sin competir. Pero Rafael coge ritmo enseguida y en un ‘Grand Slam’ depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un cuadro asequible en las primeras rondas después todo puede ser», vaticinaba Toni, optimista dentro de la precaución con las opciones de ver a Nadal muy pronto sobre las pistas, en concreto en París.

Un mes para que Nadal esté listo

Quedan actualmente 33 días para el comienzo de Roland Garros, poco más de un mes que tanto Nadal como su equipo toman como una cuenta atrás en la que, sólo si se van cumpliendo los pasos, se podrá estar en la línea de salida del Grand Slam celebrado en París. Rafa tiene entre ceja y ceja volver y hacer un buen papel en la Philippe Chatrier, y si bien está dispuesto a asumir algún riesgo físico, algo que no ha hecho en Montecarlo, Barcelona, Madrid ni tampoco hará si no se ve a tope para Roma, no se paseará por Roland Garros si sabe que no puede ser competitivo.

Por ende, el nuevo tratamiento para la recuperación del psoas ilíaco debe ser eficaz tanto en lo médico como para dar un margen al tenista para adquirir el ritmo necesario y colocarse en el cuadro final con ciertas opciones de hacerlo bien y pasar a la segunda semana, donde como contaba Toni Nadal, las opciones de Rafa pasarían a multiplicarse. Ahora, sólo queda apelar a la buena suerte que parece haber abandonado a Nadal en los últimos meses, pero que prácticamente siempre aparece para que el balear pueda escribir una nueva página en la historia de Roland Garros. La cuenta atrás ya ha empezado.