Emery se despide: «Los sentimientos hay que dejarlos al lado… hay que ser fríos y calculadores»

Unai Emery se marcha al Aston Villa después de que el equipo de la Premier League haya pagado su cláusula de rescisión y el entrenador vasco se despidió en rueda de prensa entre lágrimas. El técnico dio explicaciones tras marcharse del equipo castellonense a mitad de temporada.

¿Deja tirado al Villarreal?

«Los entrenadores estamos expuestos y los sentimientos hay que dejarlos de lado. Cuando tenemos el lado profesional, tenemos que ser fríos, mentalmente calculadores y atenernos a los contratos que firmamos. Yo sé que un entrenador puede tener gente que le quiera y que no le quiera, y hay que saber vivir con ello».

¿Por qué el Aston Villa?

«Yo gané la Europa League gracias a que ellos me dieron las condiciones. Traté de darle mi experiencia y mi trabajo. Cada liga, cada club, cada contexto es diferente. No es que sea mejor o peor, es diferente. Dejo un proyecto muy vivo, europeo… Y yo tendré otros».

¿Cómo se fraguó?

«Yo llamé a Fernando el viernes para trasladarle la situación. Le dije que quería estar en el partido del domingo y el lunes tener una reunión. Para mí, era muy importante el partido del domingo. Ayer se desencadenó todo».

Explicación

«Primero, a través de los medios. Yo siempre trato de tener con los periodistas un respeto en las dos direcciones. Unos venís porque es la noticia ahora y aparecéis (risas). El Villarreal es el que perdurará, es un proyecto muy sólido y muy contrastado. Se mantienen ellos, la afición, que va a tener un estadio precioso. Esa es la mejor manera sobre lo que es el Villarreal Club de Fútbol».

La plantilla

«Es verdad que no es muy habitual un cambio a mitad de temporada, pero cada uno tiene sus normas y las cumple respetándolas. Es un contexto diferente, que puede sorprender un poco y que hay que adecuarlo. Yo creo que estamos en la fase de adecuarlo. Ayer descansamos, quiero despedirme ahora de ellos. Pero este es un equipo muy maduro, ha vivido muchas situaciones. Y eso lo han demostrado, de ahí nuestros éxitos europeos. Se adaptan enseguida a los mensajes diferentes. Estoy orgulloso de cómo han respondido a los mensajes demandados. Me ha gustado la unión, la química del grupo. Yo el domingo, sabiendo que la decisión sería el lunes, me alegré muchísimo por el grupo. Y eso no se va a romper, venga quien venga. Algunos estarán más o menos a favor, pero eso lo entienden porque son profesionales. Somos personas todos».

Aston Villa

«No quiero hablar más que del Villarreal, quiero centrarme en este momento. Ya hablaré sobre mi nueva etapa».

Motivos

«Es una decisión personal y profesional. Yo salí con 24 años de mi casa y me abrí al mundo profesional del fútbol con todas las consecuencias. Aquí he vuelto a sentir algo de corazón, pero la profesión está dentro de mí y los sentimientos, cuando hablamos de la profesión y cuando las oportunidades están… Esta, he considerado que tenía que cogerla. Como un reto deportivo, como un proyecto diferente. Desde ahí, mi agradecimiento».

Agradecimientos

«Agradecer a Fernando, padre e hijo, la relación profesional que hemos tenido y la relación afectiva. Agradecer al Villarreal Club de Fútbol, a José Manuel Llaneza, a todos los empleados, a todos los técnicos que vienen conmigo. A los que se quedan, que son profesionales que les he cogido un cariño y un respeto profesional grandísimo. Y agradecer a todo Vila-real todos los momentos que han compartido con nostoros. Vine aquí buscando un lugar diferente para conseguir unos retos que el Villarreal los había casi tocado y que yo los había tenido».