Un embajador del Valencia destroza a Sánchez tras la DANA: «Me quedo sin casa y les meto un bombazo»

Ricardo Arias, leyenda del Valencia y embajador del club che, ha atacado con dureza a Pedro Sánchez por su espantada en Paiporta, y su «inoperancia» con las víctimas de la DANA. «La decisión cayó en manos de quien no tenía que caer, que no supo actuar. Hubo una negligencia clara», aseguró el ex futbolista del conjunto che nacido en Catarroja, uno de los pueblos más afectados por la riada.

«Pensar que esta tragedia de tantos y tantos muertos se podría haber evitado, te encabrona. Porque ves que es fácil tomar decisiones o por lo menos intentar evitarlo», comenzó diciendo Arias. «Prevenir y no curar es un dicho de los sabios de la vida, pero aquí ni se ha prevenido ni se ha actuado, una gran inoperancia», añadió el de Catarroja, que tiene claro que se pudo haber evitado: «No digo que hayan sido los culpables, pero sí que podían haber evitado esta catástrofe humana que ha habido. Hubo una negligencia clara».

Su familia es de Catarroja, pero están bien «porque vivimos a la otra parte del río y además aquí no cayó ni una puñetera gota de agua». Aunque una parte de la familia sí que continúa viviendo en una de las zonas más afectadas, pero «está bien porque pudieron saltar de aquello y por esa parte la tranquilidad está garantizada».

El embajador del Valencia no se mordió la lengua a la hora de acusar a uno de los grandes culpables de esta tragedia, Pedro Sánchez, durante su entrevista en Onda Deportiva Valencia: «Lo que más te indigna y lo que más rabia te da, analizando toda la situación actual y por lo que están pasando, es que la decisión cayó en manos de quién no tenía que caer, que no supo actuar, que hubo una negligencia clara, un pasotismo y una lentitud en la decisión, que es lo que ha originado todo eso, porque se sabía 6 horas antes de que ocurriera».

Arias ataca a Sánchez por su espantada

«Es imperdonable que después vengan con esa desfachatez, y no hablo de los reyes que aguantaron el tipo, todo el barro, los insultos y gestos feos que trae una situación así…», agregó el que fuera campeón de Copa del Rey con el Valencia en 1979. «Pero que llegue un señor que está al frente de este país, se suba a un coche a las primeras y desaparezca… qué quieres que te diga», agregó.

«Mi opinión no sirve para nada, pero por lo menos hay que levantar la voz y decir que por lo menos esas dos personas, que son los reyes de España, tuvieron un par de narices y aguantaron lo que les vino encima, no como el otro», explicó el ex internacional absoluto con España que quiso resaltar la buena actuación de Felipe VI y la reina Letizia en Paiporta, por aguantar el tipo y hablar con la gente mientras Sánchez se daba media vuelta y se montaba en el coche.

El ex jugador del Valencia fue más allá y reveló que si él hubiera estado en la situación que están algunos de los vecinos de los pueblos afectados, habría actuado diferente: «Yo me quedo sin casa o se me muere algún familiar y no les tiro barro, les meto un bombazo. Así de claro lo siento. Es normal que la calentura, el encabrono y las malas palabras aparezcan en momentos así, pero que no tenga ni las santas narices de aguantar… ¡joder!, eres el que representa al pueblo español!».

La leyenda valencianista dijo que no quería «ni pensar en como lo pasó la gente y como vivieron esa tarde noche y gracias a dios que el nuevo cauce no se desbordó, porque si llega ocurrir estaríamos hablando de que Valencia capital no existiría». Por último, el embajador del Valencia volvió a mandarle un recado a Sánchez y aseguró que no se fía porque «en la Palma están esperando que lleguen esas ayudas, yo ya no me fio de las palabras».