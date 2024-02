El ‘efecto Xavi’ impulsa al Barcelona

La decisión de Xavi Hernández de abandonar el Barcelona a final de temporada parece de verdad haber tenido un impacto directo sobre sus futbolistas. Quién sabe si por este motivo u otro, la realidad es que los jugadores azulgranas han dado un paso al frente desde entonces y prueba de ello fue la goleada ante el Getafe por 4-0 este sábado en Montjuic.

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento», decía Xavi el pasado 27 de enero en rueda de prensa después de perder contra el Villarreal por 3-5.

Desde entonces, el Barcelona no sabe lo que es perder, con un balance de cuatro victorias y dos empates. Además, las prestaciones del equipo han mejorado considerablemente, salvo en el partido ante el Granada donde no pudieron pasar del empate (3-3) y cuyas sensaciones no fueron las mejores. Pero ante el Getafe evidenciaron que el equipo no se rinde y van a dar guerra hasta el final de la Liga… o hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Algunos jugadores han dado un paso al frente desde entonces. Uno de ellos es Lewandowski que, pese a no anotar ante el Getafe, ha mejorado sus registros goleadores tras un 2023 muy alejado de lo que nos tenía acostumbrado. Con él, Lamine Yamal ha cogido la confianza necesaria para sus 16 años y ambos han logrado tirar del carro. Aunque el español no disputó ni un sólo minuto ante los azulones tras encadenar ocho encuentros consecutivos como titular.

De Jong hizo el tercer gol de la tarde, la segunda vez en los últimos 53 partidos con el Barcelona. Una gran noticia para Xavi Hernández y el resto de sus compañeros, que con Gündogan han conseguido crear una dupla fiable y de confianza para el técnico español. Por poner de manifiesto algún dato más, el mediocentro alemán se convirtió ante el Getafe en el primer futbolista de las cinco grandes ligas en generar 100 ocasiones en lo que va de temporada. Poco a poco y pese a un inicio de temporada con un estado físico cuestionable, el ex del City ha cogido el timón y las riendas del equipo. Y eso sus compañeros lo notan.

El Barcelona no se rinde

Victoria, victoria, empate, victoria, empate, victoria. Ese es el balance del Barcelona en sus últimos seis encuentros. Muy poca gente (por no decir nadie) pensaba que el conjunto azulgrana iba a dormir segundo y a cinco puntos del Real Madrid a estas alturas. Pero las prestaciones del equipo han mejorado, los jugadores se han liberado y han comenzado a jugar con menos tensión.

«Partido convincente del equipo. Muy contento y satisfecho. Es una victoria que nos da un poco más de calma y ya a pensar en el Athletic el domingo que viene», dijo Xavi tras acabar el partido.

«No tiramos la toalla. Estamos en la lucha. Quedan doce partidos y vamos a ver esta jornada. Estaremos pendientes a ver qué hacen Girona y Real Madrid», añadió el técnico español sobre las opciones de su equipo en Liga, mostrando una gran confianza de poder seguir peleando con Real Madrid y Girona hasta finales de mayo.