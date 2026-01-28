Edgar Canet: «No he terminado este Dakar por juventud, sino porque mi objetivo es ganarlo algún día»
El piloto español atiende a este periódico tras completar su primer Dakar en la máxima categoría de motos
El catalán logró tres victorias de etapa y estuvo líder durante dos jornadas
A dos meses de cumplir 21 años, Edgar Canet (La Garriga, 2005) dio una lección de resistencia con el único objetivo de completar su segundo Dakar seguido y «aprender» para cuando le llegue el momento de ser campeón. El piloto español, el más joven de la historia en lograr una victoria de etapa, algo que ha hecho tres veces en esta edición de 2026, atiende a este periódico para repasar su debut en la máxima categoría, Rally GP, de la mano de KTM.
PREGUNTA: ¿Con qué sensación vuelve de Arabia?
RESPUESTA: Hombre, pues con buena sensación. Así que con muchos altibajos y un poco de resaca emocional, pero con ganas de estar por aquí otra vez y poder descansar.
P: ¿No se le hace raro no estar entre dunas y arena ni dormir en tiendas de campaña?
R: La verdad es que dormir en un hotel o en casa se hace muy raro después de tantos días en el motorhome y en tienda de campaña, estando tantas horas solo. Al estar tanto rato hablando con gente se nota extraño.
P: Ya cuando vuelva a su ducha, su cama… Flipará.
R: Ahí ya acabo de flipar, me puedo retirar ahí.
P: Lo primero de todo, felicitarle por esforzarse en acabar esta edición. Eso ya le honra como deportista.
R: Muchas gracias. Sí, se ha hecho duro esta segunda semana, pero el objetivo era ese, terminar, coger experiencia y lo hemos logrado.
P: ¿La clave en ese afán por acabar ha sido su juventud? Porque creo que cualquier otro hubiera tirado la toalla en su caso.
R: Sí, bueno. No por ser joven, era más por la ambición de querer terminarlo, querer decir que he terminado ya dos de dos Dakar que he corrido. Es un poco más mirando al futuro porque mi objetivo es algún día poderlo ganar y coger experiencia en el Dakar es lo que más te acerca a eso.
P: Llegó el primer día y nos impresionó a todos ganando la prólogo y en la etapa 1 volvió a ganar.
R: La prólogo sí que es una prueba que se me da bien porque es corta, explosiva y yo soy un piloto rápido. Pero igualmente ganar una prólogo de un Dakar… Hay 20 pilotos que salimos a fondo. Bueno hay 130, pero 20 que estamos ahí para ganar. Poder decir que eres el más rápido en pista ya demuestra la velocidad y a partir de ahí en adelante era mantener esa concentración para todos los días.
P: Si aplicamos las reglas de MotoGP, al sprint es el mejor.
R: Ahí sí (bromea).
P: Antes del Dakar decía que este no era el año para ganarlo. Tenía razón porque era su primer año en Rally GP. ¿En ese momento se lo llegó a creer o era muy pronto todavía?
R: Obviamente, te empiezas a hacer un poco de ilusiones y veías a toda la gente motivada. Van pasando los días y ves que estás ahí luchando con ellos y te lo vas creyendo un poco más, pero yo sabía desde el primer día que mi objetivo no era llegar líder a la última etapa, sino llegar con muchas cosas aprendidas. Sabía que se iba a torcer en un momento u otro porque esto es el Dakar, la experiencia vale mucho y puede pasar de todo. Ya pasó, aprendimos de eso y pudimos continuar aprendiendo que era el objetivo principal de este año.
P: En las tres siguientes etapas después de sus dos victorias apareció Daniel Sanders, pero usted seguía ahí. Y luego ya todo se fastidió y más si cabe con esa sanción de seis horas. ¿La vio desproporcionada?
R: Se sabía ya la sanción que era. Era un poco desproporcionada, pero antes de coger la penalización ya sabíamos cómo era, entonces en un principio podía haber la posibilidad de que me expulsaran de la carrera por esa acción (pilotar sin llanta), pero al final me dijeron que era una penalización de seis horas y yo la cogí. Te deja sin posibilidades y sin poder luchar por la general, pero pude continuar que era lo importante y creo que de aquí en adelante se va a cambiar ese reglamento para que estas cosas no vuelvan a pasar.
P: Lo que me preguntaba cuando ocurrió todo esto es si usted sentía miedo al conducir sin llanta.
R: No porque es una sensación de ir en la bici con la rueda de atrás pinchada, lo que pasa es que en moto no tienes tracción y no avanzas, vas mucho más lento. Pero una vez que ya perdí esa primera hora intentando reparar ya sabía que estaba fuera completamente de la lucha. A partir de ahí ya era sobrevivir y llegar al final como fuera necesario. No importaba el tiempo.
P: ¿Realmente puso en peligro la seguridad de alguien para llevarse tal sanción?
R: No pone en riesgo la seguridad de nadie. De hecho, al revés, te quita riesgos a ti mismo porque estás conduciendo con una rueda que no sabes cuánto va a durar, si puede explotar, si te puedes caer por culpa de eso. Creo que en un futuro va a cambiar. Los coches pueden cambiar ruedas en mitad de una etapa y las motos de una etapa a otra no podían cambiar. Es desproporcionado y lo van a tener que ajustar un poco.
P: Ese día dijo que su objetivo era ganar el Dakar algún día y que irse a casa no era lo mejor. ¿Desde entonces salía motivado a las etapas?
R: La verdad es que costó. Los siguientes días el arriesgar e ir rápido me costó un poco más porque no tenía un porqué exactamente. Sí, luchar por alguna victoria de etapa, pero no estás luchando por la general. Los pilotos se la están jugando mucho y ser competitivos con ellos sin un objetivo claro esos días era difícil. Me lo tomaba como un entreno. A partir de ahí saqué velocidad y motivación y me sentí a gusto los últimos días.
P: Quizá aprendió a disfrutar un poco del Dakar y de su profesión sin esa presión de ir a ganar.
R: Exacto, se disfrutó más. A partir de ahí aprendí a disfrutarlo sin esa presión, sin la tensión de tener que hacerlo bien al 100% en cada momento y lo disfruté más. La segunda semana yendo en moto se disfruta más.
P: Esos tres o cuatro primeros días hubo un boom con Edgar Canet tremendo. Quizá acabó demasiado pronto.
R: Llegó el boom a Arabia, lo he visto en las redes sociales, en todos sitios. Así que gracias por el apoyo y a seguir soñando. El último día también lo hubo por volver a ganar la última etapa y la gente ya está motivada por ver el Dakar del año que viene.
P: Esa última etapa con doble alegría porque ganó tu compañero Luciano Benavides, en la que demostró su deportividad al celebrarlo tan efusivamente con él.
R: Somos muy amigos, compartimos autocaravana, hemos convivido muchos momentos juntos y poder ver a cómo tu compañero logra su sueño también te hace estar alegre y contento por él.
P: ¿Qué hará hasta enero de 2027 para volver a ilusionarnos?
R: Intentar entrenar a tope todos los días para llegar al 100%. Ahora está la motivación de este Dakar y que me veo competitivo. Hay ganas de entrenar y de mejorar. Ahora me tengo que ir unos días a Argentina con Luciano a celebrar y desconectar, un poco de vacaciones. Dentro de poco volvemos a los entrenos, tenemos en marzo el Rally de Portugal y tenemos que estar preparados.
P: ¿Seguirá siendo KTM la moto dominadora?
R: Hombre claro. KTM está a tope. Ahora tenemos bastantes test organizados para ir mejorando esta moto e ir más preparados el año que viene.
P: Una curiosidad. ¿Quién le ha dado el consejo que le haya marcado más estos días atrás?
R: Jordi Viladoms, que es nuestro mánager, jefe de equipo, es quien nos que nos motiva más. Es todo un ejemplo para nosotros, los pilotos de KTM. Todo lo que nos explica, lo que nos ayuda… Los mejores consejos vinieron de él. Cada día nos poníamos unos objetivos diferentes para cada etapa a partir de romper esa rueda porque así teníamos objetivos y eso me ayudó mucho y me motivó para seguir adelante.
P: ¿Habló con Tosha Schareina de jugároslo los dos el año que viene en un duelo de españoles?
R: No, la verdad es que no.
