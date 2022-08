Durísimo ataque de Jorge Javier Vázquez a Georgina Rodríguez donde más duele

Hace unos días se estrenó en Netflix Tamara Falcó: La marquesa, un reality en el que la celebrity se muestra tal y como es en su día a día. La producción está siendo un éxico en la plataforma, y entre los que han visto el documental está Jorge Javier Vázquez, que ha opinado en sus redes sociales sobre la docuserie y ha aprovechado para atizar muy duro de nuevo a Georgina Rodríguez.

«Ya he visto los capítulos de la marquesa. Y nada. (Abro hilo). Por destacar cositas: jamás me fiaría de un amigo como Juan Avellaneda que te dice sí a todo. Lo horrorosa que sale la Preysler. Debió dar por saco durante la grabación y el editor se ha tomado la revancha. Además, aparece antipática y un pelín amargada», dice.

Por comparar: Georgina es una choni aunque es mucho más choni de lo que ella se cree. Tamara Falcó es pija y ejerce. Ninguna objeción. Pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 5, 2022

«Los vanos intentos de Boris Izaguirre de sacar a flote una cena que nace muerta. El golferío de manual del novio de Tamara. Al principio te hace gracia, pero luego se repite como el ajo. Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate. Y sobre Tamara, que no la convenzan para hacer una segunda temporada. Aunque si la hiciera me la tragaría en una tarde, que es lo que he hecho con la primera», añade Jorge Javier antes de atizar a Georgina.

«Por comparar: Georgina es una choni aunque es mucho más choni de lo que ella se cree. Tamara Falcó es pija y ejerce. Ninguna objeción. Pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo. Pues para no provocarme nada la serie, vaya lo que he escrito. Sigo con mis vacaciones», finalizó. No es la primera vez que critica así a la pareja de Cristiano, pues tras el estreno de su reality Soy Georgina vino a decir algo parecido.