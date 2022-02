Hace algo menos de un mes se estrenó en Netflix el documental sobre Georgina Rodríguez. La serie está siendo un éxito rotundo en todo el mundo, pero no todo son buenas opiniones hacia la producción. Uno de los que se ha despachado a gusto contra Soy Georgina ha sido Jorge Javier Vázquez, que critica duramente tanto a la influencer como al reality.

«Conforme iban sucediéndose los minutos mi estado emocional, últimamente de carácter aletargado, comenzó a experimentar sensaciones en grado sumo: impotencia, rechazo, vergüenza ajena. No podía dar crédito. Georgina –no recuerdo su apellido– no es una mujer que destaque por nada. Es más: es una de tantas que podría haber pasado por la época dorada de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y probablemente hubiera engrosado la lista de participantes condenadas al olvido», comienza diciendo el comunicador.

El presentador de Mediaset continúa así: «Pero Cristiano Ronaldo se fijó en ella y todo cambió. Ahora es famosísima y lleva una vida de lujo y esplendor. Y la comparte con nosotros y al principio me pongo enfermo por la superficialidad que rodea al reality de Netflix. Pero poco a poco, no sé por qué extraña razón, Georgina me va ganando. Georgina es guapa, pero su belleza está en todo momento a punto de despeñarse por el barranco del chonismo más absoluto».

«Intelectualmente creo que es una superviviente, pero parece tener muy asentados esos firmes valores que inculcan fervientemente en colegios religiosos: constancia, tesón, disciplina. Son esos valores los que la ayudan a no sucumbir ante el fastuoso universo que la rodea. Porque parece que, de la misma manera que está gozando de ese universo, puede en cualquier momento no estarlo», añade Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas, donde también carga contra las amigas de Georgina: «Acaba cayéndote hasta bien pese a la panda de amigas aduladoras que hablan de ella como si fuese la mismísima reencarnación de Teresa de Calcuta. Besan por donde pisa y la alaban con devoción mariana: Georgina es, para ellas, la mejor madre, la mejor amiga, la mejor de todas. Calientan en el banquillo con la esperanza de que Ronaldo u otro, qué más da, las convierta en otra Georgina. Imaginan que Georgina es algo así como una franquicia, pero no. Georgina solo hay una».