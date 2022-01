El documental de Netflix sobre Georgina Rodríguez está siendo un verdadero éxito en todo el mundo. La pareja de Cristiano Ronaldo está muy feliz por la gran repercusión que está teniendo y por el hecho de que sea de lo más visto en la plataforma desde que se estrenó el pasado jueves. Sin embargo, la influencer está en boca de todos por esa producción y no todo es positivo.

Y es que su hermanastra Patricia ha aprovechado toda esta expectación en torno a Georgina para destapar algunos secretos de la familia de la modelo. «Hace más de 10 años que no veo a mi hermana. Siento lástima y tristeza. Georgina es muy solidaria con los niños necesitados pero no con sus sobrinos», contaba la joven, hermana de padre de la influencer.

«Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca. Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo, me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando», añadió en Sálvame Deluxe.

Esto y mucho más contó Patricia en televisión, y horas después Georgina Rodríguez le ha respondido a su manera. De forma elegante, sin mencionarla directamente y dejando muy claro que no considera a su hermanastra parte de su familia: «Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto».