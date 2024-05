La dura sanción a la que se enfrenta Lucas Paquetá que podría arruinarle su carrera

Lucas Paquetá se enfrenta a una durísima sanción de 10 años por un caso de apuestas deportivas. El futbolista del West Ham ha sido acusado de haber sido amonestado de forma deliberada en cuatro partidos diferentes con el objetivo de influir en los mercados de apuestas. A día de hoy, la Federación Inglesa (FA) está investigando el caso y en caso de ser sancionado, el brasileño diría adiós a su carrera deportiva.

«Lucas Paquetá, jugador del West Ham United, ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; el Aston Villa el 12 de marzo de 2023; el Leeds United el 21 de mayo de 2023; y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023», informa el comunicado emitido por la FA.

«Se le imputa haber tratado de influir directamente en el desarrollo, la conducta o cualquier otro aspecto de estos partidos, o en lo ocurrido en ellos, tratando intencionadamente de recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas para que una o más personas se beneficiaran de ellas», zanja el escrito.

Lucas Paquetá estuvo el pasado verano muy cerca de fichar por el Manchester City, pues era una de las peticiones de Pep Guardiola para esta temporada 2023/2024, pero la Federación Inglesa paralizó el movimiento debido a este asunto. Ahora, «el jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para presentar una respuesta a estos cargos, sin perjuicio de cualquier solicitud de prórroga de este plazo. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso».

Lucas Paquetá se defiende

Pero el brasileño no tardó en emitir un comunicado en sus redes sociales manifestando su sorpresa por estas acusaciones: «Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido».

«Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios», zanjó el futbolista del West Ham al conocerse que podría enfrentarse a una sanción de 10 años.

Existe ya un precedente con una sanción de 10 años. La más dura jamás sufrida por un jugador de la Premier League. Y el sancionado fue Kynan Isaac, ex jugador del Reading, que estuvo una década sin poder vestirse de corto por la misma razón que está investigado Lucas Paquetá. Este futbolista -ya retirado- también actuó de forma delibera para recibir una tarjeta amarilla en un partido ante el Stratford Town de FA Cup. Según se informa desde Inglaterra, el brasileño no fue el que apostó de forma directa a sus propias amonestaciones, sino que dichas apuestas vieron interceptadas de la isla donde nació el jugador del West Ham hace 26 años. La investigación sigue su curso y en las próximas semanas se dará a conocer la sanción, que podría ser histórica.