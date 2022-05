El Santiago Bernabéu volvió a vivir la magia del Real Madrid en la Champions League con la increíble remontada del equipo blanco frente al Manchester City para clasificarse para la gran final de la Champions League. Una noche para el recuerdo que no se quiso perder nadie, tampoco un joven futbolista brasileño que juega en el Olympique de Lyon y por el que se pega media Premier League.

Se trata del centrocampista de 24 años Lucas Paquetá, que disfrutó de incógnito de la fiesta del Bernabéu contra el City. Probablemente quisiera pasar desapercibido para no generar ningún malentendido ni meterse en problemas, pero las redes sociales siempre están al quite y rápidamente salieron a la luz algunas fotografías que demostraban su presencia en el templo merengue.

📲 Lyon’s Paqueta was present at Bernabeu last night. pic.twitter.com/5K0K31tojg

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 5, 2022