Dumfries se mofa de Theo Hernández con una dura pancarta en la celebración del Inter

Después de ganar este domingo por 2-0 al Torino, el Inter de Milán aprovechó para celebrar el título de Liga en un autobús por las calles de la ciudad milanesa. Ya lo ganaron hace ocho días contra su vecino y máximo rival, el AC Milan, y por eso mismo uno de los jugadores del equipo nerazzurri se acordó de un rival con las que se las tuvo tiesas el pasado sábado. Se trata del ex madridista Theo Hernández, que ha tenido una serie de duros enfrentamientos con Denzel Dumfries.

Uno por la izquierda y otro por la derecha de sus respectivos equipos, se vienen encontrando en los últimos derbis en Italia y la rivalidad desembocó en un tenso pique en el último de ellos. Fue justo en el día que los de Simone Inzaghi se proclamaron campeones del Scudetto, un partido en el que ambos acabaron expulsados en el descuento. Una semana después, uno de los involucrados, Dumfries, se cebó de Theo con una durísima pancarta que sujeto a bordo de la terraza del autobús que circulaba por la localidad del norte de Italia con motivo de la celebración del título en la Serie A.

⛓️😳 Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! 🚐 pic.twitter.com/1jWDToJxX3

— EuroFoot (@eurofootcom) April 28, 2024