Ducati prometió a Jorge Martín fichar por el equipo oficial si ganaba el Mundial

Jorge Martín soltó la bomba tras el estreno de su documental Martinator: voluntad de hierro y desveló que Ducati le prometió subir al equipo oficial si ganaba el Mundial de MotoGP. El piloto madrileño del Pramac confesó que «el domingo de Valencia tenía ya dos monos negros preparados por si el lunes me subía a otra moto». La idea de los de rojo era hacer un cambio de cromos con Bastianini, que bajaría al Pramac, para poder hacer hueco al español.

Lo cierto es que la Bestia tenía contrato con Ducati Lenovo hasta finales de 2024, y en el contrato no existía ninguna cláusula que les permitiera bajarle al Pramac en caso de que Jorge Martín fuera campeón. Pero según contó el vigente subcampeón del mundo de MotoGP lo tenían todo apalabrado para hacer el cambio en caso de que lograra la remontada y le arrebatara el título a Pecco en Valencia, donde llegó a 14 puntos del italiano.

Todo comenzó tras el visionado de su documental, cuando le preguntaron a Martinator si el hecho de que Ducati eligiera a Bastianini por delante de él para ir al equipo oficial en 2023 supuso una motivación para dar un paso adelante y demostrar que estaba hecho para vestir de rojo. «Mi sueño es ir a un equipo oficial pero no puedo estar más feliz donde estoy», comenzó diciendo Martín para luego soltar la bomba: «Tenía oferta para irme a un equipo oficial el año que viene pero era mejor quedarme en Pramac. Espero utilizar esta experiencia para mejorar el año que viene».

«No sé si puedo decir esto, pero el domingo de Valencia, tenía ya dos monos negros preparados, por si el lunes me subía a otra moto», comenzó diciendo el español para sorpresa de todos. «Pero bueno, no salió y ya no me importa. He luchado por ser campeón y me he quedado muy cerca de Pecco y lo he hecho en Pramac». «Estoy orgulloso de seguir y de ellos, porque al final, si me movía, tampoco volvía con mi equipo, entonces creo que se merecen pelear por otro mundial y se merecen conseguirlo», agregó Jorge Martín.

Candidato al título en 2024

Sus resultados de este año le convierten en uno de los favoritos al título en 2024 junto a Pecco y Marc Márquez, que ha recuperado la sonrisa en Gresini y ya demostró que es capaz de ir rápido con la Desmosedici. Este año se ha quedado muy cerca de hacer historia con el Pramac y convertirse en el primer piloto que logra ganar un Mundial con un equipo satélite, aunque, eso sí, contaba con la misma moto que Bagnaia, las mismas mejoras y todo para competir en igualdad de condiciones.

Respecto a los objetivos para el año que viene, el de San Sebastián de los Reyes aseguró que no es otro que intentar ganar el Mundial: «Es difícil, el objetivo es llegar a Valencia no a catorce puntos, sino con el margen suficiente para poder disfrutarlo. Creo que es una temporada muy larga, no hay que fallar, hay que hacer muchas carreras, pero está claro que, tenemos un aliciente más que es Marc con la Ducati», comentó.

Además, el 89 se mostró muy optimista y con ganas de batallar contra Marc Márquez en la pista: «Será muy interesante, para mí creo que es una oportunidad buenísima, porque al final tengo la oportunidad de batirme con uno de los mejores de la historia, o el mejor, entonces, si consigo ganarle, me consideraré como uno de los mejores pilotos de la historia también».