Jorge Martín desvela la historia de superación que le ha llevado a cumplir su sueño en MotoGP

Jorge Martín ha acudido este miércoles al preestreno de su documental ‘Martinator: voluntad de hierro’, en el que se descubre la historia de superación del piloto madrileño que le ha llevado a cumplir su sueño de ser piloto de MotoGP. El esfuerzo de sus padres, Susana y Ángel, tanto en lo económico como en lo personal ha sido clave para que el vigente subcampeón del mundo de MotoGP pudiera lograr su sueño de estar pilotando con los mejores. No ha sido un camino de rosas, pero al final todos los sacrificios han merecido la pena.

Martinator atendió a los medios de comunicación antes de entrar a la sala y desveló que ésta era la primera vez que acudía a un evento de este tipo. «Sí, es mi primera premiere. Aún no he visto el documental, tengo muchísimas ganas. Es increíble que nunca haya ido a una y vengo por primera vez para un documental mío. Estoy muy emocionado y con ganas de verlo», comentó Jorge Martín. «Nunca en mi vida me hubiese imaginado llegar aquí a este momento, pero aquí estamos. Ahora hay que disfrutarlo. Todos estos momentos hay que disfrutarlos con creces».

Acto seguido, el español puso calificó su 2023: «Una nota sería un 8,5 sobre 10. Hemos tenido algún fallito que no hay que hacer el año que viene. Pero es un año para enmarcar y recordar», aseguró. Sobre el deseo que ha pedido para el 2024 no es otro que ser campeón del mundo de la categoría reina: «El deseo para el año que viene es claro: ser campeón de MotoGP. Lucharemos por ello».

El nuevo documental de DAZN destapa la faceta más personal del piloto de San Sebastián de los Reyes y todo lo que le ha llevado a convertirse en Martinator. Con protagonistas que van desde sus padres Ángel y Susana, hasta grandes pilotos del motociclismo como Jorge Lorenzo o su amigo Aleix Espargaró, Jorge Martín muestra su lado más personal. La historia de superación de un deportista que ha luchado tanto económica, como física y mentalmente para llegar a lo más alto del motociclismo.

Ha sido un año duro para Martinator, en el que ha tenido que luchar contra todo para poder llegar a Valencia con opciones de pelear por el Mundial. Martín ha llevado al límite al bicampeón del mundo Pecco Bagnaia en un final de campeonato trepidante. Pese a los problemas en Qatar, el piloto español consiguió llevar la batalla por el campeonato a Valencia donde se dio un auténtico baño de masas y recibió el cariño de la afición.

El «¡sí se puede!» se empezó a escuchar en el circuito Ricardo Tormo tras la victoria de Jorge Martín en la sprint race de Cheste. El madrileño lo dio todo en la carrera del domingo pero acabó yéndose al suelo y llevándose a Marc Márquez por el camino. No obstante, el 89 ha firmado el mejor año de su carrera en MotoGP y ha superado con creces el objetivo que se habían puesto antes de comenzar la temporada.

De menos a más

2023 ha sido un año en el que el piloto del Pramac ha ido de menos a más. Al principio parecía que Pecco era imbatible hasta que apareció el madrileño y comenzó a encadenar triunfos y podios y le recortó más de 60 puntos al italiano. Tras el GP de Austria, Martinator estaba a 62 puntos del liderato y llegó a reducir esa diferencia y asaltó el liderato tras su triunfo en la sprint de Indonesia.

Si no llega a ser por el problema con el neumático en Qatar que le hizo quedar décimo, podría haber llegado a Valencia con más opciones de título. Aunque Piero Taramasso, responsable de Michelín en el Mundial de MotoGP, aseguró que tras realizar el análisis han determinado que «no hubo anomalías» y que «Martín salió mal». Sobre eso, el español opinó: «Yo no fui, eso lo puedo asegurar. Además, estos días salieron unas declaraciones de Taramasso que me sorprendieron bastante después de haberle dicho varias veces que había algo en esa goma. Pero no me afecta. Estoy centrado en el año que viene».

Estos resultados le ha convertido en un claro candidato al título para la próxima temporada, donde se espera que también esté Marc Márquez. Visto el rendimiento del ilerdense en su primer día con la Ducati, todos le sitúan como un claro candidato al campeonato el año que viene junto a Jorge Martín y Pecco Bagnaia.