Dramático: Fernando Alonso lo vio venir y cayó en la Q2 de Austria con un Aston Martin inconducible

Fernando Alonso vivió este sábado una agónica clasificación en Austria en la que confirmó que Aston Martin vive sus horas más bajas. El piloto español saldrá 15º en la carrera de Fórmula 1 de este domingo, un puesto muy bajo que supuso ser el último de la Q2. Fue un éxito incluso que pasara la Q1, algo que hizo de forma dramática, esperando a que otros fallaran (como ocurrió). Y el problema no es del piloto, que no tuvo ningún error, sino de un Aston Martin que no funciona.

El coche no está en condiciones para pelear por algo importante. No es ya que el Aston Martin no de para luchar por los primeros puestos, sino que tampoco está para entrar en posiciones de puntos (los 10 primeros). El monoplaza es ahora difícil de conducir, las mejoras no funcionan y la agonía es constante. Sufre el asturiano con un coche que se descontrola por momentos, que no corre y que se ve superado por prácticamente todos los equipos.

Ya fue un éxito ver a Fernando Alonso en la Q2. Para eso hemos quedado. En un año hemos pasado de soñar con verle en una pole, de estar en primera línea de parrilla o como mínimo entre los cinco primeros puestos de salida a que no pueda competir ni con los Haas. Este Aston Martin no funciona y manda a Fernando Alonso a sufrir en las clasificaciones y en la carrera. Él, por cierto, se lo toma de la mejor forma posible. «Buen intento, al menos intentamos algo diferente», dijo cuando cruzó la línea de meta tras quedar 15º.

La agonía es constante. Y va para abajo. En España fue undécimo (aunque salió décimo por una sanción a Checo Pérez) y ahora es decimoquinto. Y no tuvo ningún error ni ninguna salida de pista. Sencillamente el Aston Martin no da para más. El coche ha ido para atrás y las mejoras realmente no existen. Alonso ya lo avisó, pero cuando se ve con toda su crueldad en competición, hace más daño.

Además, en este Gran Premio de Austria había también carrera al sprint -que se hizo el sábado por la mañana- y peor no pudo ser. Salió 13º y acabó 15º, aunque cruzó la línea de meta en decimosexta posición. Una sanción justa a Hulkenberg, que le frenó en una curva y le mandó fuera del trazado, le hizo ganar una carrera a Fernando una vez acabó el sprint, una modalidad que a Alonso le da más o menos igual.

Peor le fue a Lance Stroll, el otro piloto de Aston Martin al que acaba de renovar. El canadiense saldrá 17º en una demostración de que este monoplaza no marcha y está muy lejos de los Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes… ni siquiera se acerca a estos coches con los que el año pasado luchaba de tú a tú.