El mítico Mihajlovic, ahora entrenador del Bolonia, superó la leucemia y continuó con su carrera como técnico al máximo nivel dando una lección de valentía y peleando contra una grave enfermedad que ahora desafortunadamente vuelve a marcar su vida.»De los últimos análisis han surgido las alarmas y podría surgir el riesgo de una reaparición de la leucemia. Me perderé algunos partidos, espero que el tiempo sea corto», anunció en rueda de prensa.

Ese riesgo de que la leucemia vuelva le va a obligar a ser hospitalizado de nuevo como ya ocurriera en 2019: «Como saben, me someto cíclicamente a pruebas muy exhaustivas después de que hace dos años y medio sufriera una leucemia mieloide de alto riesgo. En los últimos años mi recuperación ha sido excelente, pero estas enfermedades son insidiosas y las últimas pruebas han hecho saltar las alarmas y puede haber riesgo de que la enfermedad reaparezca. Para evitar que esto ocurra, me han aconsejado que me embarque en un tratamiento que corte de raíz esta hipótesis negativa».

Un Mihajlovic que se muestra optimista y combativo: «Se ve que esta enfermedad es muy valiente para volver a enfrentarse a alguien como yo. Si la primera lección no fue suficiente, le daré otra. Este es el camino de la vida, hecho de descensos y curvas, también hay baches donde puedes caer, pero siempre debes encontrar la fuerza para volver a levantarte. Sé que estoy en buenas manos».

«A diferencia de hace dos años y medio, estoy más sereno. Sé lo que tengo que hacer y la situación es diferente. Espero que el tiempo sea corto. Haré todo lo posible para que sea más rápido, pero tendré que saltarme algunos partidos. Ya tengo todo lo que necesito para seguir los entrenamientos y los partidos preparados en la sala que me acogerá», finaliza el entrenador del Bolonia.