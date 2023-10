Los dos penaltis no pitados al Oporto contra el Barça que escandalizan a Portugal

El Oporto-Barça, al igual que el partido del Real Madrid en Nápoles o el Sevilla en Eindhoven, estuvo marcado por la polémica arbitral. Anthony Taylor fue el encargado de dirigir el encuentro en Do Dragao y hubo exactamente dos jugadas en las que todo Portugal clama por las decisiones que tomó el árbitro inglés. Dos penaltis no señalados a favor de los ‘Dragones’ y que, en caso de haber sido señalados, podrían haber cambiado por completo el resultado del encuentro.

Corría el minuto 20 cuando Jules Kounde y Taremi forcejearon en el área. Hasta ahí todo en orden, dentro de la legalidad y fruto de un deporte de contacto. Pero a partir de ese legal forcejeo, el central francés agarró flagrantemente de la camiseta del delantero iraní para después arrollarle sin tocar el balón. De no haber sido así, el ‘9’ del Oporto podría haber hecho el 1-0 a los pocos minutos de iniciar el choque y haber comenzado con ventaja en el marcador.

En la repetición se ve claramente el agarrón de Koundé a Taremi. Durante el forcejeo, el delantero iraní trató de rematar a la media vuelta, pero se vio imposibilitado por el agarrón y la posterior falta del central francés. Lo bueno de este deporte es que el VAR puede corregir los errores del árbitro de campo. Anthony Taylor pudo no verlo, pero desde la sala de videoarbitraje no llamaron al colegiado a cambiar su decisión. Sergio Conceiçao y el público de Do Dragao no se lo podían creer.

Mateu Lahoz, ex árbitro UEFA y que actualmente se encuentra como analista de los árbitros en Movistar para los partidos de Champions League dijo lo siguiente durante la retransmisión del partido entre el Oporto y el Barça: «Koundé arriesga. Si Taylor llega a pitar penalti, nada que decir. Es una acción gris».

Penalti de Cancelo

Pero la polémica no iba a quedar ahí. En el minuto 78 de partido y con 0-1 en el marcador a favor del Barcelona, Joao Cancelo tocaba claramente el balón con la mano en una acción con Eustaquio y Anthony Taylor señalaba los once metros. La afición de Do Dragao veía como esta vez sí se hacía justicia con una acción polémica. Pero esa felicidad duró pocos segundos cuando esta vez el VAR sí entró a favor del Barcelona.