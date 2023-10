El técnico del Oporto raja tras el escándalo arbitral contra el Barça: «Jugamos contra más que un club»

Sergio Conceiçao no tuvo reparos en poner de manifiesto los errores arbitrales que, según él, acabaron perjudicando al Oporto en el partido ante el Barça este miércoles. La actuación de Anthony Taylor, árbitro del encuentro, dejó mucho que desear para el equipo portugués, que vio como no le pitaron dos penaltis. Uno de Koundé tras agarrar y después arrollar en el área a Taremi y después una mano de Cancelo en la segunda mitad.

Y es que el Oporto-Barça estuvo marcado por la polémica y el técnico del equipo portugués no quiso quedarse callado en rueda de prensa tras el partido de la Champions League: «Ya he contestado en algunos flash interview, no sé si tres o cuatro. Hemos jugado contra más que un club… Y eso es suficiente».

«Creo que nos faltó algo más, porque provocamos pérdidas en el último tercio del Barça, especialmente e la primera parte, pero no supimos aprovecharlas. Pero estoy orgulloso del trabajo de nuestros jugadores y de cómo acabamos el partido, intentando empatar de cualquier manera. Pero tenemos que estar concentrados todo el partido, creo que fue una pena que nos hicieron el 0-1 al final de la primera parte. Teníamos que estar metidos los 90 minutos», añadió el entrenador del Oporto, que se mostró realmente feliz por el trabajo de sus jugadores y que estuvieron muy cerca de dar la campanada sobre el césped de Do Dragao.