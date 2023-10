Xavi: «Sufrimos al final, pero esto es la Champions»

Xavi Hernández compareció tras la sufrida victoria del Barcelona en Do Dragao. Le costó a su equipo ante el Oporto, que apretó de lo lindo, especialmente en una segunda parte en la que perdieron la posesión y tuvieron que achicar agua durante muchos minutos. Su equipo resistió y es eso mismo lo que valoró tan positivamente el egarense.

Análisis del partido

«Han ocurrido muchas cosas, dificultades durante el partido, circunstancias muy adversas. Nuestra primera parte ha sido muy buena, por nuestra parte vino el gol. Hemos debido encontrar más la segunda parte y no ha sido así, hemos sufrido al final. Esto es la Champions, esto es Europa. Estamos viendo resultados de otros equipos que cuesta mucho ganar, sobre todo fuera de casa. Hoy el equipo hace un esfuerzo extraordinario, no hacemos nuestro mejor partido sobre todo en la segunda parte, sufriendo, pero es la Champions y cuesta mucho».

Robert Lewandowski

«Tiene un golpe en el tobillo. Nos ha dicho el doctor que tiene un golpe muy fuerte, muy fuerte, que no le ha dejado salir. Vamos a ver si recuperamos a todo el mundo para el domingo».

Yamine Lamal

«Se sentía mal, estaba indispuesto. Llevaba rato diciéndomelo, que se sentía mal y tenía dolor en la barriga. Hemos aprovechado un parón para intentar que fuera rápido al vestuario y volver. Nos han dicho que no podía continuar y hemos hecho el cambio por Marcos. Ahí hemos sufrido, con 10 hombres. También con la expulsión de Gavi. El equipo se ha dejado el alma, la piel, para conseguir estos tres puntos vitales para nosotros».

Unión del grupo

«Eso se vio también el año pasado. Hay una base muy buena. Todos trabajan, se sacrifican y corren. Realmente es un esfuerzo extraordinario el que ha hecho el equipo hoy. Estoy contento y satisfecho en eso, hay que mejorar en el juego, pero esto es la Champions, es el campo del Oporto, es realmente complicado y son tres puntos de oro que nos llevamos».

Araujo

«Araujo son calambres solo. Está con rampas, calambres, a recuperar a la gente que el domingo tenemos otra salida difícil en Granada, pero hoy estoy contento».

Su forma de vivir el partido

«Siempre hablo, yo soy pasional, aunque no lo parezca, vivo el partido, protesto, me enfado. Es mi manera de vivirlo, Así me ha ido bien siempre y difícil cambiar».

Jugaron demasiado con Ter Stegen

«El equipo ha sufrido mucho esta noche. Ayer hablábamos de imponer nuestra personalidad. Creo que ha habido dos partidos dentro del mismo. Era muy importante jugar en campo contrario y hemos jugado demasiado con Ter Stegen. Nos ha faltado calma, hemos perdido balones. Pero esto es Europa, es Oporto. Todo cuesta. Y sin estar finos, nos hemos dejado la piel y hemos podido ganar. Al descanso hemos hablado de jugar más en campo contrario y no hemos podido. Tenemos que jugar mejor, y ya lo haremos. Pero estoy contento con el rendimiento del equipo».

Fantamas espantados

«Sin ánimo de que suene excusa, nuestros mejores futbolistas para aguantar la pelota los tenemos en casa. Pero sí, nos tenemos que quedar más con la pelota y tener más personalidad. Pero es verdad que ellos apretaban y además se nos lesionó Lewandowski, que es nuestro jugador de referencia. ¿No hablábamos de fantasmas? Pues nos hemos quitado algunos. Nos hemos fajado y nos hemos dejado la piel».

Le pesa más la victoria que el juego

«Las dos cosas. Lo habíamos hecho bien los días del Betis, Sevilla o el Amberes, pero nos pesa mucho la victoria. No hemos encajado goles y tenemos seis puntos».