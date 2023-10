El ‘Tiburón’ se come a los ‘Dragones’

Un tiburón llamado Ferran Torres se comió a los ‘Dragones’ de Oporto. El Barcelona venció por 0-1 en Do Dragao gracias a un solitario gol del delantero español, que tuvo que entrar en la primera mitad por lesión de Lewandowski. Los de Xavi Hernández supieron sufrir en un partido que otros años habrían perdido. El conjunto azulgrana suma tres puntos más en la fase de grupos de la Champions League para dejar muy encarrilada la clasificación a octavos de final.

El Oporto-Barcelona comenzó con una intensidad propia de un partido de Champions League. Bueno, mejor dicho comenzó con otro récord para Lamine Yamal, que se convirtió en el jugador más joven en ser titular en la historia de la competición. Casi nada. Un nuevo hito para este jugador, que estrenaba, además, renovación con el Barcelona hasta 2026. A sus 16 años, el extremo español está rompiendo todos los récords de precocidad habidos y por haber.

Desde los primeros minutos se vio a un Barcelona que trataba de proponer su estilo, pero el Oporto no se iba a amilanar. Tenían a su gente que apretaba mucho desde las gradas de Do Dragao y el conjunto azulgrana no estaba del todo cómodo. Y la verdad es que el partido no estaba contando con ocasiones claras, pero en el minuto 22 Joao Félix tuvo la primera de su equipo con un potente disparo que acabó con una gran parada de Costa.

Minuto 33 y llegaba algo más dramático que un gol en contra para el Barcelona. Robert Lewandowski tenía que salir del terreno de juego por lesión. El polaco, en una jugada minutos antes, recibió una fea entrada en su tobillo y no podía continuar. Saltaban las alarmas con el 0-0 en el marcador y con la sensación de que el equipo no podía dominar. Entraba Ferran Torres, que se colocaba en la punta de ataque.

Además, Anthony Taylor, árbitro del encuentro, no estuvo del lado del Barcelona y comenzó a sacar tarjetas amarillas como si no hubiera un mañana. Primero a Cancelo, después a Araujo por protestar, más tarde a Xavi por el mismo motivo y también a Gavi por un agarrón. Un hándicap muy grande para un partido de Champions y más en la primera mitad y con toda la segunda parte por disputar.

Y fue precisamente Ferran Torres, que va prácticamente a gol por cada rato que juega, el que aprovechó el error de Romario Baro. El centrocampista portugués falló en el pase en salida de balón para que ‘El Tiburón’ se presentara sólo ante la portería e introdujera el balón en la portería. El español corría hacia el banquillo para celebrarlo con el resto de sus compañeros. 0-1 antes el descanso para dar la tranquilidad necesaria para la segunda parte.

Inicio poderoso

Pero al Oporto no le importó el gol. Bueno, en el resultado sí, pero no le cambió en su idea de juego inicial. La segunda mitad comenzó con una clarísima ocasión a los pocos segundos de pitar los 45′ para los Dragones, pero el balón salió rozando el travesaño. Además, por si fueran pocas las amarillas en la primera parte, Koundé recibió la suya en el minuto 47.

Y el mismo Koundé salvó a su equipo poco después. Pepé (que no el ex del Madrid) se iba completamente sólo ante Ter Stegen, pero en un acto de heroicidad y con tarjeta amarilla a sus espaldas apareció el central francés para evitar el gol de la igualada. El ex del Sevilla lo celebraba prácticamente como un gol. Y no era para menos.

Y al Barcelona se le vio una faceta propia de otra época en Europa. Los últimos años, el equipo mostraba cierta fragilidad defensiva en estos tipos de partidos trampa donde acudían como favoritos, pero acababan perdiendo. Pero esta vez, el equipo se defendió como gato panza arriba, con uñas y dientes y se protegía de las numerosas embestidas del Oporto. Quedaba menos de media hora para el final del partido y los de Xavi Hernández seguían por delante en el marcador.

Y se vino el lío…

Corría el minuto 78 de partido cuando Anthony Taylor pitaba penalti a favor del Oporto. Joao Cancelo tocaba el balón con el brazo y el árbitro inglés no tenía dudas. Pero el VAR le llamó por una posible mano del delantero del equipo portugués… Y así fue. El Barça se salvaba gracias al videoarbitraje y continuaba el partido 0-1. El conjunto azulgrana, por unos minutos, comenzó a vislumbrar los fantasmas del pasado.

Pero un minuto más tarde, Taremi anotaba el 1-1 de chilena tras un gran pase de Pepé, pero estaba en fuera de juego. Esta vez si era claro y el Barcelona seguía por delante en el marcador. El final del encuentro se presentaba apoteósico.

El encuentro acabó con el Oporto volcado y con Gavi expulsado. El joven centrocampista del Barcelona se perderá el próximo partido ante el Shakhtar Donetsk, pero se espera que para aquel encuentro ya pueda estar disponible Pedri o De Jong.