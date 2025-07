¿Dónde ver el Tour de Francia 2025 por televisión y online en directo?

El Tour de Francia 2025 dio el pistoletazo de salida confirmando una nueva edición de una de las pruebas más exigentes del mundo, y donde los máximos favoritos lucharán durante las próximas tres semanas por subirse a lo más alto del podio. Desde este pasado 5 de julio al 27 del mismo mes, el pelotón recorrerá una infinidad de kilómetros a lo largo del país francés para intentar colocarse al final de la competición el ansiado maillot amarillo.

En esta edición, los ciclistas, con sus diferentes equipos, salieron desde Lille, al norte del territorio galo, que fue el lugar elegido para que arrancara la gran prueba, y finalizarán, días más tarde, en la emblemática ciudad de París.

🇧🇪@WoutvanAert and 🇧🇪 @Tim_Wellens lead the peloton into the Côte du Haut Pichot.

🇧🇪@WoutvanAert et 🇧🇪 @Tim_Wellens mènent le peloton dans la Côte du Haut Pichot.#TDF2025 pic.twitter.com/Oinu6fpOHI

— Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2025