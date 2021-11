La nueva etapa de Leo Messi en el París Saint-Germain no está siendo nada sencilla. El ex jugador del FC Barcelona no está cumpliendo con las expectativas que se le exigen a un futbolista de su talla. Acostumbrado a acaparar los focos y los elogios por sus grandes actuaciones en el conjunto culé, en los pocos meses que lleva en la capital francesa, las críticas que recibe son más bien negativas.

El PSG cuenta con un equipo de videojuego. La directiva de la que está al mando Nasser Al-Khelaifi ha conformado una plantilla estelar, juntando a varios de los mejores del mundo en sus puestos, lo que ha incrementado la exigencia de la afición al equipo. Aunque van líderes en la Ligue 1 con clara diferencia sobre el segundo, en Champions la historia es otra.

Después de la derrota ante el Manchester City, las críticas se han centrado en el tridente de ataque que forman Messi, Neymar y Mbappé. En especial, en el caso del argentino, cada vez se acentúan más en su rendimiento. Y es que, los registros del astro albiceleste distan mucho de los números que se vieron en el Barça.

4 – Lionel Messi acumula cuatro ocasiones creadas en la fase de grupos de la @LigadeCampeones 2021/2022 con el @PSG_espanol una 1/4 parte de las que creó en los mismos partidos de la liguilla en la temporada pasada con el @FCBarcelona_es (16). Nostalgia. pic.twitter.com/njQHy4aiul — OptaJose (@OptaJose) November 25, 2021

Hasta la fecha, el que fuera el fichaje del siglo en el pasado mercado de verano ha disputado únicamente 10 partidos con su club, la mitad de los 20 que ha jugado su equipo. En ellos, además, no ha jugado los 90 minutos en todos, por los que su participación no llega ni a la mitad de los minutos posibles. En ellos, además, ha marcado un total de cuatro goles, que contrastan con los 38 que hizo el pasado curso en 47 encuentros con el conjunto culé.

Mala imagen en Champions

No se le pueden poner peros a la actuación del PSG en la Ligue 1. El club-Estado es el principal dominador de la competición, con una diferencia de 11 puntos sobre el segundo, tras la disputa de 14 jugadas. Una situación que es más que lógica, al tratarse de una entidad que supera ampliamente el presupuesto del resto de participantes.

Sin embargo, es en Champions donde se le ven las carencias al equipo de las estrellas. Juntar a tanto futbolista de tan altísimo nivel está siendo un problema para Pochettino en la máxima competición, donde su equipo no está dando el rendimiento esperado.

Máximos favoritos para hacerse con el trono europeo, su rendimiento en Europa no está siendo ni mucho menos el esperado. Aunque están incluidos en uno de los grupos más difíciles, no han sido capaces de pelear por la primera posición ante el Manchester City, que les doblegó con una superioridad indudable en el enfrentamiento disputado en Inglaterra.

La derrota les deja como segundos de grupo, lo que les obligará a medirse a uno de los grandes del continente en octavos de final. Y las críticas no se han hecho esperar. El tridente ha sido el principal damnificado del fracaso del Etihad. Messi se ha llevado la palma, al ser acusado de jugar andando y de no defender, algo que ya le pasaba en Barcelona, pero al menos en el Camp Nou tenía crédito más que de sobra para hacerlo.

En esta ocasión, el nombrado en seis ocasiones como mejor jugador del mundo se ve sin la protección que tenía en el Barça, donde sus goles y su determinación tapaban sus carencias defensivas. Ahora, acompañado de jugadores de élite mundial, el no dar la talla tiene sus consecuencias, al contrario que lo que le sucedía como azulgrana.