Lionel Messi quiere volver al Barcelona… una vez finalice su carrera deportiva. El astro argentino se encuentra a gusto en la nueva aventura que vive en el Paris Saint-Germain junto a Neymar, Di María o Mbappé, pero no se olvida de su trayectoria en el conjunto azulgrana, al que afirma que podría volver en una posición como la de secretario técnico, para ayudar a nivel de club en un futuro.

Messi concedió una entrevista al diario Sport, de cuyo avance se puede destacar ese deseo, el de regresar al Barça cuando acabe su carrera, toda vez que en estos momentos en términos meramente profesionales sólo tiene ojos para el PSG, club en el que tiene como objetivo conquistar la Champions League en su primera temporada como parte de un equipo plagado de estrellas de talla mundial.

Preguntado por la posibilidad de volver al Barcelona, Messi fue rotundo y sorprendió con su respuesta. «Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo», afirmó el atacante, que con 34 años se encuentra en el tramo final de su carrera como futbolista, aunque espera que aún le queden años al máximo nivel.