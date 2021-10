Leo Messi ocupa portadas en la prensa francesa, pero no por sus grandes números, sino más bien por lo contrario. El diario galo L’Equipe dedica la primera página al bajo rendimiento del argentino, al menos no el que se esperaba cuando fichó por el París Saint Germain. El rosarino no se está mostrando tan eficaz como lo era en el Barcelona y ello empieza a generar cierta impaciencia en Francia. ¿Dónde está Leo Messi?

Fue todo un golpe de efecto el que provocó el fichaje de Leo Messi por el París Saint Germain el pasado verano. El conjunto parisino formaba un tridente que era la envidia para toda Europa con Mbappé, Neymar y Messi. Pero una vez puestos en marcha, los números no están siendo tan demoledores como se esperaba y el rendimiento de Leo Messi está lejos del que daban por hecho.

El argentino no se entrenó con el grupo en la jornada del jueves por molestias musculares, según explicó Mauricio Pochettino, lo que le deja en duda para el próximo encuentro. Ello y que el nivel ofrecido hasta ahora por Leo Messi en el PSG no está siendo el esperado está generando cierta impaciencia en Francia. Un asunto que lleva a su portada el diario galo L’Equipe que pregunta: «¿Por fin un buen arranque?».

En el casillero personal del rosarino sólo hay tres goles marcados con su nueva camiseta. El argentino está lejos del nivel que ofreció en el equipo azulgrana y es que Messi lejos del Barcelona es menos Messi. Allí tenía unos compañeros que jugaban para él, pero en el PSG la situación es bien diferente. El delantero ha de convivir con otras estrellas como Mbappé y Neymar, a un ritmo diferente al que desearía el 30 del PSG.

Neymar señala la solución

En una entrevista reciente, Neymar ha apuntado el camino que han de tomar para que las cosas empiecen a funcionar y ese tridente llegue a ser realmente tan peligroso como se esperaba. «Tenemos un gran equipo y podemos llegar muy lejos», decía el brasileño. Para ello, el delantero del PSG hace especial hincapié en la necesidad de «jugar juntos» y en «esforzarse el uno por el otro». «Estamos conociéndonos cada vez mejor y tenemos todo para hacer una gran temporada y conquistar títulos», dijo sobre Mbappé y Messi.

El próximo encuentro del PSG en la Ligue 1 es ante el Lille, defensor del título, aunque ahora lejos de la cabeza de la tabla. Pochettino afronta el duelo sin Kylian Mbappé – por una infección de garganta- y con la duda de si Leo Messi llegará a tiempo al encuentro después de haberse entrenado en solitario en la jornada del jueves.

“Sintió una molestia muscular. Se entrenó de manera individual por precaución”, dijo Pochettino sobre la ausencia de Messi en la sesión colectiva. Este viernes, en el mismo día de partido, decidirán si está disponible para el partido del campeonato doméstico, en el que el argentino aún no se ha estrenado con gol. «Es el mejor jugador del mundo y una de sus mejores virtudes es el posicionamiento del juego, colocándose donde lo requiere la jugada», añadió el técnico del PSG, mientras en Francia empiezan a cuestionarse su rendimiento en París.