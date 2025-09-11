Doncic roza el milagro con Eslovenia y clama contra los árbitros: «No me había pasado en la vida…»

La hazaña de Luka Doncic en el Eurobasket 2025 no se olvidará. Ya es historia del baloncesto. Pero este miércoles estuvo a punto de agrandar su heroicidad quedándose a nueve puntos (99-91) de evitar la eliminación de Eslovenia en el torneo. Su selección cayó ante Alemania, vigente campeona del mundo, en la enésima actuación admirable de su súper estrella (39 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias), que acabó protestando contra los árbitros por su manera de obrar durante el partido de cuartos de final.

Doncic criticó el arbitraje de este miércoles en Riga (Letonia) por la facilidad para pitar faltas de tiro a favor de Alemania (37 oportunidades desde los 4,60 metros en total) y sobre todo por una técnica señalada sobre el mismo a los dos minutos de encuentro. Una queja final que ni mucho menos empaña la brillante participación de Luka en un Eurobasket en el que ha promediado 34,7 puntos, 8,6 rebotes y 7,1 asistencias.

El superhéroe de una Eslovenia a la que no le dio para más, aunque quién sabe qué habría ocurrido si su estrella hubiera llegado menos cargada de faltas al último cuarto contra Alemania. Doncic jugó los últimos 10 minutos sobre el alambre, sin apenas poder defender al contar con cuatro personales, pero incluso en ese período fue capaz de sostener a su país hasta el aliento final.

«Me pitaron técnica a los dos minutos por gritar ‘¡Alo!’, pero bueno. En cuartos de final eso no debería pasar, seas el jugador que seas. Si ni siquiera te advirtieron primero, no sé. Pero son cuartos de final, luchando por la semifinal… No sé cómo lo hicieron… Y me pitaron la cuarta falta al comienzo del tercer cuarto. Eso nunca me había sucedido antes en mi vida», señaló el base esloveno.

Doncic vuelve como un héroe

El mejor entre sus compañeros, Kremen Prepelic, que encestó 13 puntos, también se cuestionó tras la derrota la descompensación en tiros libres entre un equipo y otro: «¿Es normal que en un cuarto de final de un Eurobasket un equipo lance 13 tiros libres en los últimos dos minutos? Para mí eso no es normal. Sobre todo viendo cuántas faltas recibe Doncic en cada jugada. No las puedes pitar todas, no pueden lanzar 100 tiros libres. Pero puedes pitarle una técnica en el primer minuto de partido. Eso es ridículo».

En cualquier caso, Doncic regresa a Los Ángeles con la cabeza bien alta tras haberse dejado todo por su selección en un Eurobasket en el que los dos primeros partidos los contaron por derrotar, se recompuso y acabó metiendo a Eslovenia tercera en el grupo D para lograr un cruce amable de octavos con Italia que también superó. Alemania puso fin a las aventuras de Luka, que quizá mejor rodeado y con menos falta habría dado un paso más hacia la corona europea este miércoles.