¡Doble bandera roja en Imola! Tsunoda y Colapinto sufren brutales accidentes en la clasificación

Yuki Tsunoda y Franco Colapinto han sufrido la tarde de este sábado escalofriantes accidentes en la Q1 del Gran Premio de Imola, sobre todo el piloto japonés. Y es que el piloto de Red Bull Racing perdió el control de su vehículo en el primer sector y se fue directo contra el muro. El impacto resultó muy fuerte: el coche saltó, giró en el aire y cayó de cabeza antes de volver a su posición sobre cuatro ruedas.

Afortunadamente, Tsunoda pudo abandonar el vehículo por su propio pie. El piloto de 25 años caminó hasta la ambulancia que lo llevó al centro médico para ser evaluado. El choque tuvo luar en la misma zona donde Roland Ratzenberger perdió la vida en 1994, en la chicana entre las curvas 5 y 6. Una vez más, el Halo y el resto de las medidas de seguridad implementadas por la F1 cumplieron su función y evitaron una tragedia.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025