Novak Djokovic ha roto su silencio horas después de que el juez Anthony Kelly anulara la decisión de cancelar el visado del número 1 del mundo. El tenista serbio ya es libre mientras inmigración del país estudia su deportación y quiso hacer una publicación en las redes sociales tras realizar su primer entrenamiento en Australia.

«Estoy contento y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visado. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir el Abierto de Australia», escribió en las redes sociales junto a una fotografía en las instalaciones de Melbourne donde se disputa el primer grande de la temporada.

For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong 🙏🙏🙏🙏

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022