Novak Djokovic es el gran retorno que se presenciará en el Master 1000 de Roma. Tras perderse el Mutua Madrid Open, el serbio, ya recuperado de su lesión en el codo derecho, vuelve a coger este viernes la raqueta en el Foro Itálico para medirse con el tenista argentino Etcheverry. Antes de su debut en la capital italiana, se deshizo en elogios hacia Rafa Nadal, que lamentablemente no podrá participar en la cita previa a Roland Garros a causa de su prolongada lesión.

El campeón de Wimbledon dejará de ser número uno en cuanto Carlos Alcaraz oficialice su debut en la pista italiana ante Albert Ramos. Sin embargo, este buscará revalidar su triunfo del año pasado en Roma, un territorio en el que Nadal es considerado como el rey. Con 10 títulos, es el tenista que más veces ha ganado dicho torneo. El serbio habló de la rivalidad con el español, al que guarda un enorme respeto pese a su situación física actual.

"As long as Nadal is playing, he is always my biggest rival"

❤️ ❤️ @DjokerNole @RafaelNadal #IBI23 pic.twitter.com/sypMSpNN66

