La reacción viral de Alcaraz tras ser insultado por una aficionada

Carlos Alcaraz no fue tan bien recibido como esperaba en su primer día en el Foro Itálico de Roma. Allí, ha comenzado a prepararse de cara a su debut en la capital italiana, que tendrá lugar el próximo sábado. Se enfrentará en segunda ronda Albert Ramos. El murciano salió de la zona de entrenamiento con su sonrisa habitual y acompañado de su equipo, cuando una mujer desde la grada le dedicó el siguiente insulto en italiano: «Trozo de mierda».

El tenista español, que no se pudo detener para dedicar firmas a sus aficionados, tuvo que aguantar la falta de respeto de esta mujer, pero su reacción fue inmejorable. Cuando escuchó el insulto, siguió riéndose caminando hasta que un instante después se giró hasta en dos ocasiones para descubrir quién era la persona que le había dicho estas palabras. Tras fijarse, Alcaraz le preguntó dos veces a alguien de su equipo «¿qué ha dicho?» y, cuando se lo aclararon, este siguió caminando y riéndose.

When it's your first time at a tournament 😄@carlosalcaraz #IBI23 pic.twitter.com/1yM16svZna

— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2023