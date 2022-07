Djokovic no falla ante Norrie y se cita con Kyrgios en la final de Wimbledon

Novak Djokovic continúa sin perder un partido en la tapete del All England Club desde 2017. El tenista serbio regresa a una final de Grand Slam y lo hace en su hierba prometida, la de Wimbledon, después de acabar con la resistencia del ídolo local, Cameron Norrie, en un encuentro en el que Nole comenzó dubitativo para acelerar a tiempo y citarse, ya de forma irremediable, con Nick Kyrgios en el partido definitivo del torneo.

Djokovic empezó el partido de forma inhabitual en él, con un ritmo bajo y sin demasiados aciertos en su haber. Norrie lo aprovechaba para romper de inicio y en mitad del set, después de que Nole se rehiciera del primer break. La puesta en escena del británico era diametralmente opuesta al del vigente campeón, y llevado en volandas por la afición, en este caso volcada con el tenista local, ponía el 6-2 para comenzar sorprendiendo en la única semifinal disputada en el cuadro masculino, después de la retirada previa de Nadal.

Las noticias no eran buenas para Djokovic pero el serbio demostró tenerlo todo controlado. Pese a no ser un especialista teórico sobre hierba, la realidad es que los tres últimos títulos de Wimbledon (2018, 2019 y 2021) acabaron en su haber, y Nole no quiere noticias contrarias para este 2022. La rotura del servicio de Norrie se hizo esperar, pero llegó en el momento decisivo del segundo set, para romper el clima de igualdad que había tomado el partido, aun con Djokovic superior al resto.

El segundo set se marchaba para el marcador del balcánico y, a partir de ahí, todo sería coser y cantar para el número uno del cuadro. Nole comenzaría quebrando a su rival en el tercero, donde encontraría un segundo break por el camino para adelantarse en el partido, y en el cuarto, donde Norrie se resistió, pero finalmente no pudo impedir una presencia más de Novak Djokovic en la final de Wimbledon.