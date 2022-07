Novak Djokovic se mantiene con vida en Wimbledon después de estar muchos minutos asomado al precipicio. Jannik Sinner, verdugo de Carlos Alcaraz en octavos de final, llevó al límite al vigente campeón, que con una reacción digna de su categoría se sobrepuso (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2) y pone los dos pies en las semifinales del tercer Grand Slam del año. Le espera el ganador del partido entre Cameron Norrie y David Goffin, con la sensación de que Nole está mucho más cerca de su séptimo entorchado en el All England Club tras tumbar a su escollo más complicado en lo que va de cuadro.

Nole comenzó dominando y se hizo con un break de ventaja, consolidado, en un primer set en el que parecía que iba a poner su sello. Sin embargo Sinner, todo inspiración como el día de Alcaraz, dio rienda suelta a su látigo de derecha y de revés y recuperó la ventaja para hacerse con el set de forma sorpresiva en el tramo decisivo, con un 7-5 que hacía saltar las primeras alarmas en la central de Wimbledon.

El golpe fue acusado por Djokovic y no hizo otra cosa que espolear a Sinner, que cercó su servicio y sólo admitió a Nole, el mejor restador de la historia, cuatro puntos cuando el italiano ponía la pelota en juego. En el otro lado de la pista, el serbio no respondía ante la potencia de Jannik y acababa por ceder también la segunda manga, en este caso por 6-2. El campeón estaba a un solo set de ceder su trono.

Con Djokovic pasa algo parecido a Nadal, y es que su mejor juego sale prácticamente siempre con las situaciones más complicadas. Se esperaba una reacción del legendario tenista balcánico y llegó con absoluta normalidad. El nivel fue subiendo paulatinamente y se comió a un Sinner cuya confianza se vaciaba pasando el dominio a la balanza de Novak. Después de un primer aviso, el favorito rompía el saque de su rival y construía el triunfo en el tercero como el comienzo de su gran remontada.

Reacción del campeón Djokovic

Las apuestas volvían a confiar en Novak y este les respondía con una nueva actuación de tronío en el cuarto set. Doblando la apuesta y también los breaks, Djokovic dejaba visto para sentencia el parcial y confirmaba la igualada. Los cuatro primeros juegos fueron para él, mientras que para Sinner sólo quedaba el susto de una caída en la que se le pudo ir el tobillo. Era la imagen que reflejaba el partido, con Jannik tumbado y Nole levantándole para una quinta manga que decidiría el encuentro, ya con Djokovic con las llaves.

El actual número tres había comprado las semifinales y no iba a admitir nada que no fuera abrir la puerta lo antes posible. Sinner espabiló pero no fue suficiente. Una nueva rotura, ya casi por inercia, de Nole, encarriló una contienda que con otro parcial veía colocar el lazo a una reacción meteórica que demuestra el poderío de Novak Djokovic en Wimbledon.