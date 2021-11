Jenson Button, que llegó a decir que al Fernando Alonso de hace cuatro años no lo querría en su equipo, ha reconocido que se divirtió cuando coincidió con él en 2015 y en 2016 en McLaren. El británico aprovechó la ocasión para ensalzar las virtudes del hoy piloto de Alpine.

“Siempre tienes un conductor a tu lado con el que puedes medirte. Sabes que te comparas con los mejores”, dijo Jenson Button en Speedweek. “Y no sólo es un piloto rápido, también es muy inteligente. Siempre encuentra una solución para evitar un problema. Y me divertí mucho con él como compañero de equipo”, agregó el que fuera campeón del mundo de Fórmula 1 en 2018.

Anteriormente, Jenson Button confió en que Fernando Alonso regresaría siendo mejor piloto tras haberse alejado del Gran Circo. “Raikkonen también se alejó de la Fórmula 1 y pasó unos años fuera, y se dio cuenta de lo buena que es la Fórmula 1. Por eso vuelven y por eso Fernando Alonso vuelve. A Kimi le ayudó y creo que Fernando volverá como un mejor piloto”, manifestó hace un año.

“No lo querrías en tu equipo”

“No sé si volverá con más habilidades como piloto de carreras, o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente. Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años, no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que será un hombre mucho más de equipo y que entiende qué es necesario para triunfar”, agregó haciendo alusión a la fama de mal compañero de Fernando Alonso.

No obstante, en aquella ocasión también le elogió: “Ha sido excepcional. Ganó dos títulos mundiales y estuvo muy cerca un par de veces más. No hay mucha gente que consiga eso. Mi compañero más duro. Lo disfruté de verdad”.

Button y la humildad de Fernando Alonso

Meses más tarde, Jenson Button volvió a hablar de Fernando Alonso y de su humildad: “Es una verdadera personalidad y creo que, probablemente, ha aprendido a ser un poco más humilde en los últimos años. Pienso que se verá a un Alonso realmente fuerte y educado. Es muy bueno para el deporte, muy bueno para él y parece estar trabajando muy duro en su forma física, lo cual es fantástico. ¡Tendrá que serlo, puesto que ya no es un jovencito!”.

Alonso se ríe de su fama

Cuestionado por su fama de mal compañero, Fernando Alonso dijo el pasado mes de abril: “Me río de eso. Es la tercera vez que piloto en Renault. En McLaren tuve dos etapas. He estado en diferentes equipos y he repetido. Aparentemente siempre han estado contentos conmigo porque si no, no me vuelves a llamar. Con Fisichella sigo hablando. De Trulli, que vive en Lugano, recibí una llamada cuando tuve el accidente ofreciéndome cualquier tipo de ayuda. Lo mismo con Stoffel, Jenson, con Esteban”.

“Es algo de lo que me río porque todos mis compañeros siempre han sido buena gente y buenos amigos, no sólo en el momento de compartir equipo, sino también en el resto de mi carrera. En muchas ocasiones, esta reputación viene bien, porque cuando luego mis compañeros descubren que soy normal, están felizmente sorprendidos”, finalizó.