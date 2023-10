El director deportivo de la Juventus la lía con una frase machista: «Un fichaje es como una mujer…»

La Juventus no deja de estar en boca de todos y no por asuntos futbolísticos precisamente. La última persona en seguir prendiendo la llama ha sido su director deportivo, Cristiano Giuntoli, que se ha llevado una oleada de críticas por una comparación machista en un acto público en Trento (Italia). La polémica está servida, puesto que el directivo puso el peor ejemplo posible al intentar comparar a uno de sus fichajes con una mujer.

«Hubo varios fichajes equivocados. Nosotros nos equivocamos mucho, intentamos hacerlo lo menos posible, pero hay muchos errores, muchas dinámicas. Fichas a un jugador y piensas que sea como la novia adecuada: vas a cenar con ella, pero entiendes con el tiempo. Cuando te la metes en la casa, ves que no lo es: no cocina, no lava, no plancha…», dijo Giuntoli.

"Prendere un calciatore? Come scegliere la fidanzata giusta" 🙄

Esta desafortunada frase, inexplicablemente, fue aplaudida y ovacionada por la mayoría de personas que acudieron a dicho evento, llegando a interrumpir la comparecencia del protagonista. Quizá por ello Giuntoli, lejos de darse cuenta de su metedura de pata y rectificar, continuó creciéndose en su discurso, llevándolo a un ámbito más futbolístico.

«Son chicos jóvenes, y hay muchas variables. A veces un buen futbolista puede no ser apto para aquella dimensión. Debemos estar muy atentos y entender todos los parámetros que hacen falta para analizar a un jugador. Es muy difícil, pero es parte de nuestro papel», concluyó el director deportivo de la Juventus en un acto organizado por el medio de comunicación deportivo italiano La Gazzetta dello Sport

Mal inicio en la Juventus

Cristiano Giuntoli aterrizó en Turín este mismo verano. Después de desempeñar la misma labor en el Nápoles y contribuir a la conquista del Scudetto, la cúpula de la Juventus confió en él para la gestión del área de fichajes y le contrató como nuevo director deportivo. Sin embargo, un inicio de temporada irregular y esta última declaración en público le han dejado muy mal lugar, especialmente entre la crítica, que se ha cebado con el italiano y con razón.

Fagioli y las apuestas

La Juventus es tercera actualmente en la Serie A con cinco victorias, dos empates y una derrota. Pero la situación extradeportiva que envuelve a la Vecchia Signora no es para nada favorable. Recientemente, se conocía el caso de uno de sus futbolistas, Nicolo Fagioli, que está siendo investigado por la Fiscalía de Turín por el caso Apuestas que no sólo está empañando a este equipo.

El joven centrocampista de la Juventus confesó su culpa a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en cuanto supo que estaba siendo investigado formalmente por la justicia ordinaria para colaborar e intentar rebajar su sanción deportiva. Fagioli, cuya investigación se remonta a verano, ya reconoció haber apostado sobre partidos de fútbol, pero aseguró no haberlo hecho nunca con equipos en los que jugaba, algo que podría ser clave para una posible rebaja en la sanción.

Y es que el castigo que puede imponerle la justicia ordinaria no es por haber apostado, sino por haberlo hecho en sitios en línea clandestinos e ilegales. Por otro lado, la justicia deportiva es la que podría imponer la sanción más severa en caso de demostrarse que los jugadores apostaron en partidos de fútbol, con un castigo que va desde un mínimo de tres años alejados de los terrenos de juego y de una multa mínima de 25.000 euros.