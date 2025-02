El dineral que cuesta participar en el reto de los 7 maratones que ha hecho Verdeliss

Verdeliss se encuentra a tan solo un paso de inscribir su nombre en los libros de historia de la World Marathon Challenge. Para todo aquel que no sepa qué es dicha competición, esta dura prueba consta de superar 7 maratones en 7 días consecutivos y en 7 continentes distintos, un reto que solo podrán superar los deportistas más preparados del mundo. En total, el reto durará un total de 168 horas, repartidas en más de 295.365 kilómetros en las piernas de los 66 atletas deportistas inscritos en la competición dirigida por la firma Runbuk.

Estefanía Unzu Ripoll rompió el techo de la competición en Fortaleza (Brasil), la Antártida, Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Perth (Oceanía), Dubái (Arabia Saudí) y Madrid (España), y, ahora, quiere conseguir el pleno épico de triunfos en Miami, Estados Unidos, donde competirá por alzarse nuevamente hasta el punto más alto del podio y hacer historia en el deporte español y mundial.

Cuánto vale participar en la World Marathon Challenge

Sin embargo, para participar en una competición de tal calibre, hay que desembolsar una importante cantidad de dinero para pagar lógicamente los gastos que ello conlleva: entrada a la World Marathon Challenger, viajes, dietas… un «total de 39.000 euros» que salieron «íntegramente» del bolsillo de Verdeliss, que optó por no conseguir patrocinadores ni sponsor para evitar una presión añadida.

«En esta ocasión voy sin patrocinadores ni sponsors, quería hacerlo así porque si siento que ya va a ser muy desgastante, no quiero estar también pendiente de compromisos. Estos gastos salen íntegramente de mi bolsillo», añadió la atleta española en El Partidazo de Cope. Asimismo, explicó que «es un reto que vale muchísimo dinero» y no todas las personas pueden «pagarlo»: «Es un reto que vale mucho dinero, no todo el mundo puede permitírselo a nivel físico, y a nivel económico hemos tenido que romper la hucha».

No obstante, para la corredora española es un «auténtico privilegio» estar rodeada de los mejores deportistas del mundo y competir en esta prueba. «Esto me parece un auténtico privilegio y quiero estar empapándome de todo», explicó la navarra, que además hizo referencia al sinfín de horas, cansancio y largos trayectos que ha tenido que soportar durante los últimos días.

