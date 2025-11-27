Dinamarca-España: nace la nueva familia española de Chus Mateo

La nueva familia española nace este jueves en el Farum Arena (18:30 horas). España juega su primer partido en las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 contra Dinamarca y Chus Mateo debutará como selección nacional. El ex entrenador del Real Madrid anunció una revolucionaria lista en la que sólo se mantiene un jugador de los 12 elegidos por Sergio Scariolo para el último Eurobasket.

Santi Yusta es el único disponible de todos ellos, ya que la pelea existente entre FIBA y Euroliga, sumada a la lejanía de la NBA y NCAA en plena competición, imposibilita la presencia de jugadores pertenecientes a estos tres torneos. Pese a ello, Chus Mateo cuenta con una convocatoria de plenas garantías con efectivos que están destacando esta temporada en la ACB y en la que también se colaron jóvenes como Izan Almansa, Great Osobor y Álvaro Cárdenas.

El primero, liberado por el Real Madrid, regresa a una lista de España para estas ventanas, y los otros dos debutarán en una con la absoluta, aunque el base granadino del Peristeri ya defendió a la selección en el amistoso del pasado 21 de agosto contra Alemania en el Movistar Arena. El resto, un arsenal lleno de experiencia en el baloncesto español y varios fijos en estos exigentes compromisos en los que nuestro país se jugará su presencia en Qatar.

Las ventanas arrancarán contra una Dinamarca carente de estrellas a excepción de Shavon Shields (Olimpia Milano), pero que está dispuesta a complicar el debut de Chus Mateo al frente de la selección. Lo próximo en esta cita de noviembre será recibir a Georgia, verdugo de los de Scariolo en el Eurobasket, el próximo domingo en Tenerife (19:45).

Para llegar a esta fase de clasificación y enfrentarse a España, Dinamarca tuvo que superar una fase inicial que le midió a Croacia y a Noruega. La selección de Allan Foss acabó segunda de grupo tras perder los dos encuentros ante los croatas y ganar los dos frente a la selección noruega, e intentará clasificarse a un Mundial por primera vez en su historia.

De cara a esta primera ventana FIBA, Foss cuenta con varios jugadores que juegan en la Liga Endesa como Bakary Dibba (Río Breogán) y Gustav Knudsen (Manresa). Mientras que su gran estrella es el alero del Olimpia Milano, quien promedia 13,5 puntos en la Euroliga. Shields es el jugador más destacado juntamente con el nuevo fichaje del Maccabi Tel Aviv, Iffe Lundberg.

Sin embargo, no está confirmada la presencia de ninguno de los dos jugadores al medirse sus equipos este miércoles en la Euroliga. En caso de estar disponibles, serán dos jugadores a tener muy en cuenta para el equipo de Chus Mateo, que conoce muy bien a ambos de su época en el Real Madrid. Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance positivo para el equipo español de cuatro victorias y cero derrotas.

