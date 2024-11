El ex futbolista Jonathan Valle ha sido detenido en una operación contra el tráfico de drogas. Once personas han pasado a disposición judicial en una operación de la Policía Nacional, nueve hombres y dos mujeres de entre 27 y 61 años. El ex jugador del Racing de Santander, entre otros equipos, ha sido arrestado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el marco de la operación Fire, que ha dejado una decena de arrestados desde la semana pasada cuando se realizó la operación en la vivienda de Valle, tal y como informa El Diario Montañés.

El ex futbolista fue detenido la pasada semana, cuando se realizó esta operación en su vivienda, y fue acusado de un delito de tráfico de drogas. En el domicilio de Jonathan Valle, que ha quedado en libertad con cargos, se habrían incautado balanzas de precisión, así como papelinas y dinero en efectivo. Tras estas 11 detenciones enmarcadas en la operación Fire, la Policía Nacional estima que han quedado desarticuladas dos organizaciones que se dedicaban al tráfico de drogas en Cantabria. En los registros realizados por los agentes se habría incautado unas 3.500 dosis que en el mercado tendrían un valor de 250.000 euros, hachís, MDMA, cuatro envasadoras al vacío, hasta 10 balanzas de precisión y bolsas con recortes circulares para distribuir las dosis de las drogas a la hora de venderlas.

Ahora, Jonathan Valle está en libertad con cargos a la espera de juicio. El ex futbolista fue una de las grandes promesas que dio la cantera del Racing de Santander, pero nunca llegó a triunfar al máximo nivel como se presagiaba, pues siendo niño se le consideraba uno de los mayores talentos de nuestro país, comparándolo incluso con Andrés Iniesta, de su quinta. Además de en el conjunto cántabro, Jonathan Valle jugó en Málaga, Ponferradina, Castellón, Leganés, Rubin Kazán, Recreativo de Huelva, Lugo, Burgos o Bergantiños.

Jonathan Valle e Iniesta

Jonathan Valle e Iniesta coincidieron en un torneo siendo niños y fueron los mejores, de ahí que siempre le comparasen. «Es fútbol… A Iniesta le ha ido bien, muy bien, pero yo también he cumplido mi sueño, que era jugar con el Racing de Santander en Primera, y he sido profesional muchos años. Yo estoy orgulloso de mi carrera. Claro que me hubiera gustado fichar por el Barça o por el Madrid o también haber sido internacional absoluto y haber conseguido lo que consiguió Iniesta, pero yo estuve en todas las categorías inferiores de la Selección», contaba en una entrevista para Relevo.

Sin embargo, una serie de altercados conduciendo, sumados a «alguna decisión no muy buena» que tomó, le impidieron encontrar una estabilidad cada vez más necesaria en el fútbol. «Está todo más que contado…», decía sin ganas de desempolvar recuerdos «poco agradables». Después de retirarse, intentó ganarse la vida de distintas formas. Probó suerte en el boxeo, abrió un restaurante que «no funcionó» porque «el mundo de la hostelería es muy complicado» y hace unos meses decía que estaba en paro. «Hago de taxista a mis hijos, trayéndoles y llevándoles. Disfruto mucho de ellos», contaba.