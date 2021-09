Cristiano Ronaldo fue estafado hace unos años y perdió casi 300.000 euros de una manera que pocos imaginan. Ha sido Jornal de Noticias el medio que ha informado sobre todo este entramado que ahora ha salido a la luz y que ha llamado especialmente la atención por el modus operandi utilizado para estafar al futbolista portugués esa importante suma de dinero.

La estafadora fue una empleada de una agencia de viajes de 53 años y de la que no se ha desvelado la identidad, que se aprovechó de tener los números y de las tarjetas de crédito y las contraseñas de Cristiano Ronaldo para desviar el dinero de 200 viajes que nunca realizó entre febrero de 2007 y julio de 2010. Y el ahora jugador del Manchester United no ha sido el único futbolista estafado por esa mujer, pues también desvió dinero de otros como Nani o Manuel Fernandes, ambos ex del Valencia.

La cosa no queda ahí. El representante del propio Cristiano, Jorge Mendes, también lo ha sufrido, aunque en su caso el delito ha afectado a sus empresas, Gestifute y Polaris. A todos ellos se les sustrajo, sin que lo supieran, hasta 350.000 euros. Pese a que la historia se ha dado a conocer ahora, la mujer fue condenada en 2017 por el Juzgado de Oporto y permanece en libertad condicional desde hace cuatro años, y cabe destacar que sigue devolviendo el dinero que desfalcó y la correspondiente multa.

No se sabe el nombre de la estafadora, pero en la información del citado medio luso se cuenta que trabajaba para la empresa Geostar y que tenía una oficina en las instalaciones de Gestifute, en Oporto, para gestionar los movimientos de los futbolistas representados por la empresa y de sus familiares. La misión del agente era brindar un trato personalizado y confidencial a estos clientes especiales en cuanto a viajes, pero acabó… estafándolos.