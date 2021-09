Cristiano Ronaldo salió por la puerta grande en su regreso a Old Trafford gracias a un doblete con el Newcastle y días después de su homérico partido The Sun ha desvelado el motivador discurso de la estrella lusa en el vestuario minutos antes del partido. Y lógicamente pone los pelos de punta.

«He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo», afirma este mismo medio citando a una fuente que habita dentro del vestuario del Manchester United.

Cristiano también habría dicho que: «No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis triunfar, necesito que améis a este club de todo corazón.Tenéis que comer, dormir y luchar por este club. Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a vuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club

Para finalizar, Cristiano también añadió que: «Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad? Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en vosotros, de lo contrario no habría regresado».

Cristiano vuelve a lo grande

Y es que el regreso de Cristiano al Manchester United no ha podido ser mejor. El luso debutó como titular en el duelo disputado en Old Trafford ante el Newcastle y lo hizo con un doblete clave en la victoria del conjunto inglés. El ex del Real Madrid anotó el primer tanto y, tras el empate visitante, también hizo el segundo para encarrilar la victoria del United.