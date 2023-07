La desgarradora confesión de Isco: «Monchi me cogió del cuello y me agredió»

Isco Alarcón lleva más de medio año sin disputar un partido de fútbol profesional tras una abrupta salida del Sevilla y un fichaje roto en el último segundo por el Unión Berlín. El malagueño está como agente libre en busca de un equipo en el que relanzar su carrera a sus 31 años.

Sus desavenencias con el director deportivo del Sevilla salen ahora a la luz. «Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el fútbol», ha asegurado Isco sobre su paso por el club hispalense, donde apenas estuvo cinco meses en la disciplina del equipo antes de recibir la carta de libertad.

El jugador se confesó en una entrevista en profundidad en Marca en donde además explicó que «vuelvo a hablar para que la gente sepa la verdad sobre todo lo que ha pasado». Isco no oculta que tiene ganas de volver a jugar al más alto nivel con una sentencia. «Echo de menos la pelota y sentirme futbolista».

Finalmente, el ex del Real Madrid y Málaga, entre otros, hace autocrítica sobre sus últimos años. «Me han pasado muchas cosas: de algunas tengo la culpa, de otras no. Sentí que tenía que parar, hacer terapia, ordenar mi mente…», afirma. Y acaba con una sentencia sobre su futuro: «Estoy listo para volver».