Tony Adams, histórico jugador del Arsenal y de la selección de Inglaterra, hizo una gran carrera como futbolista profesional, consiguiendo dos Copas de la Liga, tres Ligas, tres FA Cup, dos Charity Shield y una Recopa de Europa. Pero no fue todo de color de rosa para él durante su trayectoria como jugador de élite, pues los problemas con el alcohol formaban parte de su vida y ahora se ha sincerado como nunca antes sobre ello.

Ha sido tras el fallecimiento de James W, director de Sporting Chance, organización benéfica de Tony Adams, cuando el inglés se ha derrumnado ya que esta persona fue muy importante para él con sus problemas con el alcohol. El legendario jugador considera a esta persona su «héroe, terapeuta, patrocinador y mentor. Me salvo la vida y limpió a cientos de personas», refiriéndose a esa ayuda que recibió de él, clave en su cambio de vida.

Y es que su adicción con el alcohol le causó muchos problemas en su vida privada pese a su éxito y liderazgo sobre el terreno de juego. Una de sus primeras consecuencias fue una caída por unas escaleras, que le ocasionó una herida en la frente que necesitó 29 puntos de sutura. Semanas después, el inglés marcaría el gol que le daría el pase a la final de FA Cup frente al Tottenham.

Además, cuanta que debido a su alcoholismo conoció a Jane Shea, su primera esposa. Sobre ella, el ex futbolista relata que «la puse en rehabilitación porque tomó crack y me rodeé de gente enferma para sostenerme. Pensé que todos mis problemas eran culpa de ella: yo tenía la bandera de ser el capitán de Inglaterra». El año 1996 fue clave para Tony Adams. «Tenía 29 años y no quería estar en el planeta. Sabía que estaba completamente atrapado y que ese es el peor lugar en el que he estado. En marzo, se llevaron a mis hijos. No bebí cerca de ellos, pero me desmayé un domingo por la noche. Bebí siete botellas de chablis. Así que la suegra se llevó a los niños», cuenta.

Durante la Eurocopa de 1996 se aisló de esta vida, pero una vez que Southgate falló aquel penalti contra Alemania en la semifinal, el inglés cuenta que «el alcohol volvió a estar en mi mano, una juerga de 44 días. Al final de mi bebida, he visto cosas salir del armario. Estaba paranoico. Pensé que había alguien en la casa. Pensé que estaba matando gente». Después de aquello, Tony Adams empezó a ir a Alcohólicos Anónimos y ahí le cambio la vida, hecho que agradece de corazón a su suegra: «Ella me salvó la vida».

«Hoy hago lo que predico. Estoy completamente recuperado, pero sigo asistiendo a reuniones periódicas y voy a tres o cuatro prisiones al año, transmitiendo el mensaje al recién llegado de que hay ayuda», añade Tony Adams, que ha sido nombrado presidente de la organización benéfica nacional de adicción y recuperación, The Forward Trust.