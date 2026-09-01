El desesperado mensaje de Ceballos para fichar por el Betis: «Confío en ti, Dios»

A horas del cierre del mercado de fichajes, Dani Ceballos reza a Dios para que se haga realidad su vuelta al Betis. Después de terminar su etapa en el Real Madrid, el centrocampista está muy cerca de cerrar la operación que le haga volver al conjunto verdiblanco. Un anhelo que lleva persiguiendo los últimos meses y confían en que se resuelva antes de sonar la bocina.

Desde su salida del Santiago Bernabéu, Ceballos ha tenido claro que el Betis es una única opción. Rechazó otras ofertas del extranjero para regresar a la que fue su casa durante tres temporadas en el primer equipo después de formarse en la cantera. Pero el camino no ha sido fácil en ningún momento. Primero, por renunciar a su último año de contrato con el Real Madrid y enviar un mensaje claro a Ángel Haro de renunciar a mucho con tal de volver a casa.

Es tan grande su deseo que durante todo el verano no ha parado de mandar guiños claros: «Un día me preguntaron qué era lo más loco que había hecho por amor y respondí ‘esperar’», escribió hace apenas dos semanas. Desde entonces, Ceballos ha preparado el terreno y ya se ha encomendado a su fe para que el acuerdo se cierre: «Confío en ti, Dios», escribió en su perfil de Instagram junto a una foto de una Iglesia. Todo ello junto con la hora «10:24» para reforzar que cuenta las horas para poder vestir la camiseta verdiblanca.

El Betis hace hueco a Ceballos

La principal complicación que ha tenido el Betis siempre ha sido el salario del futbolista. Para que Ceballos llegue, ha tenido que vender a jugadores como Losada y Pablo García para ampliar el espacio salarial de Dani. También ha tenido que dejar escapar a Amrabat después de terminar su cesión la pasada temporada. Los andaluces no pujaron y el turco se fue al Ajax.

Aún quedan unas horas para medianoche y el Betis trabaja a contrarreloj para firmar su bombazo del verano. Después de siete temporadas lejos de su casa, Ceballos está muy cerca de cumplir su sueño. Hasta entonces, se encomienda a la religión para el último empujón que materialice su nuevo contrato.