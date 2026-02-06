Las deportivas que aprueban los podólogos son de Decathlon y cuestan 12 euros: suela flexible y muy ligeras

En medio del creciente interés por el calzado cómodo y saludable para el pie, un modelo de zapatillas de Decathlon está llamando la atención tanto de consumidoras como de especialistas. Se trata de las Kalenji Run 100 para mujer, unas deportivas que cuestan sólo 12,99 euros y que, según destacan varios podólogos, cumplen con aspectos básicos que muchas veces no se encuentran ni siquiera en modelos mucho más caros.

Su ligereza y su suela flexible las han convertido en una opción bien valorada para quienes buscan comodidad en el día a día sin necesidad de hacer una gran inversión. En un contexto en el que cada vez más profesionales alertan sobre los riesgos de usar calzado rígido o mal diseñado, este modelo económico ha empezado a posicionarse como una alternativa sencilla pero bien pensada para el uso cotidiano.

Uno de los aspectos que más destacan los especialistas es su peso reducido. Con poco más de 150 gramos por zapatilla, la sensación al caminar es ligera, algo que muchos podólogos consideran clave para no sobrecargar los pies ni las piernas. Al no añadir peso extra en cada paso, el cuerpo se mueve de forma más natural y se reduce la fatiga, especialmente en personas que pasan varias horas caminando o de pie. Esta característica resulta especialmente interesante para aquellas que no realizan deporte intenso, pero sí buscan un calzado cómodo para caminar, trabajar o moverse por la ciudad sin terminar el día con molestias en los pies o en las articulaciones.

Las Kalenji de Decathlon perfectas

La suela flexible es otro de los puntos que ha llevado a los podólogos a valorar positivamente este modelo. A diferencia de otras zapatillas con suelas duras y poco adaptables, las Kalenji Run 100 permiten que el pie se doble y acompañe el movimiento al caminar. Esto ayuda a que la pisada sea más fluida y menos forzada, algo que los expertos consideran importante para evitar sobrecargas innecesarias. Además, la suela plana pero ligeramente acolchada ofrece una amortiguación básica que protege del impacto con el suelo sin aislar en exceso al pie, lo que favorece una sensación más natural al andar.

Otro detalle que se suele mencionar es que no se trata de un calzado rígido ni demasiado estructurado, lo que permite una mayor libertad de movimiento sin llegar a ser inestable. Según explican los podólogos, muchas personas confunden sujeción con rigidez, cuando en realidad un zapato demasiado duro puede terminar causando más problemas que beneficios. En este caso, el equilibrio entre flexibilidad y agarre hace que estas deportivas sean adecuadas para caminatas suaves, trayectos diarios o incluso para quienes están empezando a incorporar más actividad física a su rutina.

Pero el interés que han despertado estas zapatillas también tiene mucho que ver con su precio, que rompe con la idea de que cuidar los pies implica gastar grandes cantidades de dinero. Los especialistas recuerdan que no todo el mundo necesita zapatillas técnicas ni modelos pensados para entrenamientos exigentes, y que para un uso normal existen opciones sencillas que cumplen bien su cometido. En ese sentido, las Kalenji Run 100 de Decathlon se han convertido en un ejemplo de que un calzado básico, bien diseñado y barato, pues cuestan sólo 12,99€.