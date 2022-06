El tenista austriaco Dominic Thiem ha relatado una curiosa anécdota que ha vivido hace unos días en Austria, mientras entrenaba. El ganador del US Open 2020 fue denunciado por sus vecinos, al escuchar unos ruidos que procedían de su casa y que atribuyeron a propios de una sesión de porno. La policía acudió y pudo comprobar que lo único que Thiem estaba haciendo era realizar un duro entrenamiento. El austriaco aseguró que no es la primera vez que vive un episodio similar y reconoció que los ruidos que hace dan pie a pensamientos de este tipo.

Dominic Thiem, ganador del US Open 2020 y finalista de dos ediciones de Roland Garros (2018 y 2019) y Australia (2020), no pasa por su mejor momento. Sus problemas en la muñeca y la pérdida de confianza le han hecho perderse gran parte de los torneos del circuito y cuando reaparece le cuesta encadenar victorias. Tal es el punto de su difícil situación que el que llegara a ocupar el puesto número 3 de la ATP al término de la temporada 2020 ahora se encuentra relegado al puesto 352 tras la última actualización del ranking. A pesar de ello, Thiem sigue trabajando duro y no ha perdido ni un ápice el sentido del humor, como demostró en una reciente entrevista en la que compartió una curiosa anécdota.

El tenista se encuentra en un pueblo austriaco, Traiskirchen, entrenando, de cara a su vuelta a la competición. Uno de los días, Thiem vivió un momento de lo más surrealista, ya que la policía acudió a su casa alertada por varios vecinos. Estos estaban cansados de escuchar durante una hora todo tipo de ruidos extraños y gemidos que atribuyeron a que allí se estaba grabando una película porno. Nada más lejos de la realidad, la policía pudo comprobar que lo único que estaba haciendo el denunciado era una sesión de tenis.

Thiem contó este episodio en una entrevista con O3 Radio, explicando un hecho del que se habían hecho eco varios medios del país. El austriaco se lo tomó con humor e incluso le dio la razón a que sus vecinos pudieran tener ese tipo de sospechas. Además, aseguró que no es la primera vez que se ve en una así. «No es la primera vez que me pasa esto. Siempre es divertido y hasta lo entiendo, porque a veces cuando entreno grito mucho y hago ruidos raros», reconoció el tenista.

«Las próximas semanas serán intensas y mucho trabajo duro, pero mi enfoque está en el nivel 10/10», dijo hace unos días a sus seguidores en las redes sociales. Thiem está centrado en recuperar su nivel para regresar al circuito, ya que este año apenas ha participado en seis torneos, entre ellos Madrid y Roland Garros, sin haber conseguido la victoria hasta la fecha en ningún partido.