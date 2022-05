Una lesión grave puede cambiar la vida de un deportista de alto nivel y Dominic Thiem, por desgracia, está viviendo esa cara tan cruda en estos primeros meses de 2022. Después de mucho tiempo alejado de las pistas debido a una dolencia importante en su muñeca derecha, el formidable tenista austriaco cedió por cuarta vez consecutiva a las primeras de cambio, en esta ocasión en un Mutua Madrid Open en el que la realidad le confirma el calvario que atraviesa.

En el choque principal de la jornada nocturna del lunes en el Estadio Manolo Santana, Thiem cayó derrotado ante Andy Murray en un encuentro en el que se le vio alejado de lo necesario para volver a alcanzar el nivel al que nos tenía acostumbrados. La falta de ritmo se acusa aún más en un tenista tan agresivo como él y los errores no forzados, sobre todo con la derecha, se sucedieron durante un encuentro que cerraría Murray en dos sets, con un marcador final de 6-3, 6-4.

Thiem, sobre todo, se muestra desconocido con una derecha que era una pesadilla para todos y cada uno de sus rivales, pero que ha pasado a serlo para sí mismo. Obligado a realizar algunos cambios eventuales en la forma de golpeo debido a la lesión de muñeca, el austriaco no da con la tecla, obteniendo como infausto resultado una combinación de menor potencia y menor precisión que se traduce en la clave de sus resultados negativos en pista.

Con la derrota ante Murray, Thiem cae por primera vez en mucho tiempo fuera del Top-100 de la ATP, aunque los torneos apuntan a seguir mostrando el apoyo necesario al austriaco, vía invitaciones, para que consiga volver por sus fueros y recuperar la versión que le apuntaba directamente como firme sucesor de Nadal, Djokovic y Federer. Sin embargo, el proceso no será corto, como bien sabe y reconoce Dominic. «Es duro perder en primera ronda, sobre todo, porque creo que pasará más veces», comentaba tras caer en Estoril hace una semana.

El consejo de Murray

Tras otro patinazo, en este caso en el Mutua Madrid Open, su verdugo, Andy Murray, le dedicó unas bonitas y motivadoras palabras al saludarse en la red. «Es genial verte de vuelta. Sigue intentándolo. Lleva mucho tiempo, pero estarás bien», le dedicó un tenista que alcanzó la gloria y se vio más tarde en una situación similar a la de Thiem, con hasta tres operaciones de cadera a sus espaldas.

"Keep going. It takes time but you'll be fine"

