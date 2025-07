Locura en la MLB: traspasan a Domínguez en mitad de un partido y termina jugando contra su equipo anterior

Una de las peculiaridades del beisbol es la celebración de los dobles partidos. Se trata de una práctica en la que se disputan dos encuentros seguidos entre los mismos equipos, con un breve descanso entre ambos, en el mismo estadio. Esto ha provocado una situación inverosímil en la MLB. El dominicano Seranthony Domínguez disputó el primero de los dos partidos que enfrentaba a los Baltimore Orioles y los Toronto Blue Jays con su equipo en ese momento, los Orioles. En el descanso entre los dos encuentros, Domínguez fue traspasado a los Blue Jays para jugar tan solo unas horas después contra su ex equipo.

En las imágenes de la televisión canadiense se puede apreciar como el pitcher dominicano abandona su antiguo vestuario para llegar hasta la zona en la que saluda a sus nuevos compañeros. Por el camino, saluda a los jugadores de los Orioles. El camino opuesto lo ha vivido Juaron Watts-Brown, el pitcher involucrado en el traspaso de Domínguez. A sus 23 años, esta promesa abandona los Blue Jays para incorporarse a los Baltimore Orioles.

Con este intercambio, Seranthony Domínguez da el salto al mejor equipo de la Liga Americana de la MLB. Su salario de 8 millones de dolares por temporada será repartido de manera proporcional entre los dos equipos. Hasta el momento, los Blue Jays han disputado 109 partidos esta temporada. A falta de más de 50 encuentros para el final de la liga regular, el equipo canadiense es uno de los grandes favoritos para ganar la Serie Mundial, la final de la MLB que enfrenta al campeón de la Liga Americana con el de la Liga Nacional.

Seranthony Domínguez was traded between games of the Blue Jays-Orioles doubleheader

