Deco deja por mentiroso a Xavi: «Nosotros no consensuamos las convocatorias»

Deco desmintió a Xavi Hernández en la previa del encuentro de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League entre el Amberes y el Barcelona. El director deportivo culé afirmó ante los medios de comunicación que las convocatorias son temas del míster y que «no hemos consensuado nada».

«Las convocatorias son temas del míster, nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos hemos hablado por un tema de gestión, de vuelos y de esfuerzo. Hay una serie de cosas que se tienen que conjurar. Estamos todos bien, no hay que preocuparse», afirmó con rotundidad Deco ante los medios de comunicación antes del encuentro entre el Amberes y el Barcelona.

En la previa del partido, Xavi Hernández afirmó lo contrario, diciendo que el cambio en la convocatoria sí había sido consensuado: «Lo hemos hablado el equipo, presidente, Deco y el club. No vamos por diferentes vías. Hablando con los jugadores también. Cambiar el itinerario y hacer una noche más cambia mucho. Voy a ver como están todos. Aún no hemos entrenado. La idea es hacer cambios y dar descanso a los jugadores con fatiga muscular. A los que tienen minutos en sus piernas, como Ronald Araujo, Robert Lewandowski o Ilkay Gündogan». En el caso del delantero polaco, esto no se cumplió, porque fue titular.

«Que jueguen o no decidiremos mañana. Ha sido por el itinerario. Para estar más tiempo con el grupo. Lo hemos consensuado con los jugadores para hacer piña. Ver vídeos, charlas. Es bueno que la gente esté implicada. Al final hacemos otra noche aquí también. Creo que a estas alturas, clasificados, es buen momento para dar oportunidades a jóvenes o los que han tenido menos minutos. Decidiremos mañana con las sensaciones. Lo normal y lógico es que hagamos cambios», afirmó Xavi Hernández en la previa del partido.

Deco y Xavi no están en la misma sintonía

Por su parte, Deco, afirmó poco antes del duelo de Champions que el Barcelona tenía «bastantes cosas en juego» ante el Amberes: «En el fútbol todos los días hay noticias. Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar. El Barcelona tiene que dar una buena imagen siempre. Hay bastante en juego. Siempre hay cosas para demostrar».

«Cuando estás en el Barcelona todos los partidos son duros. Lo que pasó con el Girona ya es pasado. Nos supo mal perder y lo estamos digiriendo. Pero queremos hacerlo jugando bien», culminó el directo deportivo del Barcelona ante los medios de comunicación.

Tras la derrota contra el Girona, Deco dejó de comprar el discurso de Xavi, que meses antes sí compraba. Tras el partido, Xavi Hernández afirmó en varias ocasiones que el partido del Barcelona no había sido malo. «No es un mal partido del Barça», «no hemos hecho un mal partido» o «no hemos jugado mal al fútbol», repetía el técnico azulgrana. En cambio, el director deportivo del Barcelona, Deco, no dijo lo mismo. De hecho, afirmó lo contrario.

«No hemos sido lo suficientemente fuertes para ganar el partido. Ellos han sido contundentes, sabían a lo que venían, tienen calidad y sus jugadores saben a lo que juegan. Nosotros lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces», declaró Deco con contundencia tras el partido contra el Girona llevando la contraria a Xavi Hernández.