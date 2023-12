Xavi: «Estamos a mitad de camino para hacer un Barça grande»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa en la previa de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League entre Amberes y Barcelona. El catalán confesó que avisó su equipo técnico de que en algún momento llegarían las críticas cuando recibió la oferta de Joan Laporta y dijo que «el vestuario está cabreado» tras la dura derrota contra el Girona.

«El staff intentamos centrarnos en lo que podemos controlar. Hablar con los jugadores, entrenar con la máxima exigencia. Han sido entrenadores de fútbol base, también jugadores y saben de la exigencia. Desde que me llamó Laporta ya se lo advertí que iba a haber críticas. Intentar hacerlo lo mejor posible como profesionales y culés que somos. Todos somos culés de cuna», comenzó.

«De puertas afuera habrá críticas. Es normal por perder ante el Girona. Desde dentro los veo enfadados. Somos mejores que el Girona, tienes las oportunidades. Es muy similar al partido del Real Madrid en casa. Perdemos por errores propios, por no controlar las áreas. No tuvimos contundencia defensiva ni efectividad. El vestuario está cabreado y con ganas de reaccionar. El partido ante el Girona es bueno en el juego y es cierto que en las áreas fallamos. Hemos hecho los deberes en la competición. Con todos los números para ser primeros de grupo», señaló.

El entrenador fue preguntado por ese Barça en construcción del que habló después de caer en Montjuic. «Cuando digo en construcción es porque debemos mejorar cosas. Hay jugadores nuevos, jóvenes. Estamos en construcción porque venimos dos años de competir en la Europa League y ahora estamos clasificados para la Champions. Estamos en construcción, pero tenemos que ganar. Si no hubiéramos ganado la Liga y Supercopa, igual no estaría aquí. Me refiero a que el equipo debe ser constante para conseguir los retos: Liga, Champions y Supercopa. No digo que necesite tiempo, sino que estamos a mitad de camino de hacer un Barça grande. Y así lo siento», respondió.

Xavi responde al cambio de la convocatoria de Champions

«Que jueguen o no decidiremos mañana. Ha sido por el itinerario. Para estar más tiempo con el grupo. Lo hemos consensuado con los jugadores para hacer piña. Ver vídeos, charlas. Es bueno que la gente esté implicada. Al final hacemos otra noche aquí también», dijo al ser preguntado por la presencia de canteranos. «Creo que a estas alturas, clasificados, es buen momento para dar oportunidades a jóvenes o los que han tenido menos minutos. Decidiremos mañana con las sensaciones. Lo normal y lógico es que hagamos cambios», añadió sobre los siete jugadores del Barça B.

«Lo hemos hablado el equipo, presidente, Deco y el club. No vamos por diferentes vías. Hablando con los jugadores también. Cambiar el itinerario y hacer una noche más cambia mucho», prosiguió sobre el cambio inesperado en la convocatoria contra el Amberes. «Voy a ver como están todos. Aún no hemos entrenado. La idea es hacer cambios y dar descanso a los jugadores con fatiga muscular. A los que tienen minutos en sus piernas, como Ronald Araujo, Robert Lewandowski o Ilkay Gündogan», matizó.

«Van Bommel me entiende. Es un tío que tiene empatía. Tengo muy buena relación con él. Fue un gran compañero. Tiene liderazgo para ser un gran entrenador. No le ha tocado un grupo fácil. Igual esperaban algo más, pero está haciendo un trabajo muy importante en el Amberes. Ha ganado, va a ganar, intenta jugar a fútbol, un juego de asociación. Es muy buen entrenador y lo va a ser en un futuro», sentenció.

«Tuvimos ocasiones muy claras. Clarísimas. No sé. Igual no fueron 31, pero 5 ó 6, sí. Debemos exigirnos más en la efectividad. Nos falta no poder cerrar antes los partidos y los que se nos han escapado, como el Madrid o Girona, son por situaciones en que no estamos inspirados de cara a portería. Y mejorar en la contundencia defensiva, sobre todo respecto al último partido», concluyó Xavi antes del último partido de Champions.