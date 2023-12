Lío en el Barcelona: Xavi revoluciona la convocatoria a escasos minutos de viajar a Bélgica

El refrán que dice «a perro flaco todo son pulgas» es la clara definición de lo que es el Barcelona a día de hoy, que ha cambiado la convocatoria a escasos minutos de viajar a Bélgica. El caos y mal partido del equipo este domingo ante el Girona en Montjuic se ha visto nuevamente reflejado en la mañana de este martes con la lista de Xavi Hernández. El conjunto azulgrana ha cambiado de parecer a los pocos minutos de iniciar su trayecto para disputar el último partido de la fase de grupos ante el Amberes.

Y es que el Barcelona hacía oficial en la mañana de este lunes una primera convocatoria del equipo donde no estaban ni Lewandowski, Araujo, De Jong y Gündogan sumándose a los ya lesionados Ter Stegen, Iñigo Martínez, Marcos Alonso y Gavi. Los cuatro futbolistas descansarían tanto del partido como del viaje a Amberes al ser los jugadores más utilizados por Xavi Hernández.

El técnico español revolucionaba la convocatoria con una gran presencia de futbolistas del filial después de haber conseguido ya la clasificación para los octavos de final. Además, el primer puesto del grupo no estaba zanjado de manera matemática, pero sí de forma virtual.

Pero el lio se ha producido en la mañana de este martes cuando, por sorpresa, el Barcelona anunciaba una nueva convocatoria donde sí incluía a Lewandowski, Gündogan y Araujo, siendo De Jong el único futbolista del primer equipo que verá el partido por televisión. Y es que Xavi se lleva a 24 futbolistas al intrascendental partido ante el Amberes y con el partido ante el Valencia con tan solo tres días de descanso.

⚠️ Changes to the squad

✈️ #AntwerpBarça pic.twitter.com/e78SitB687

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 12, 2023