Deco ya no compra el discurso de Xavi

El Barcelona cayó de manera estrepitosa en Montjuic frente al Girona, por 2-4, y Deco contradijo las palabras de Xavi Hernández al final del partido. El técnico culé afirmó que no había sido un mal partido del Barça y el director deportivo afirmó lo contrario contradiciendo a su entrenador.

El Girona se sobrepuso al Barcelona en el Olímpico de Montjuic el pasado domingo y se consolidó en el liderato de la Liga tras 16 jornadas, dejando a los azulgranas en cuarta posición. Los de Michel fueron superiores al conjunto culé y vencieron con autoridad al equipo dirigido por Xavi Hernández (2-4).

Tras el partido, Xavi Hernández afirmó en varias ocasiones que el partido del Barcelona no había sido malo. «No es un mal partido del Barça», «no hemos hecho un mal partido» o «no hemos jugado mal al fútbol», repetía el técnico azulgrana. En cambio, el directo deportivo del Barcelona, Deco, no dijo lo mismo. De hecho, afirmó lo contrario.

«No hemos sido lo suficientemente fuertes para ganar el partido. Ellos han sido contundentes, sabían a lo que venían, tienen calidad y sus jugadores saben a lo que juegan. Nosotros lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces», declaró Deco con contundencia tras el partido llevando la contraria a Xavi Hernández.

«Tenemos que luchar. No hay nada decidido. La Liga es larga. Queríamos ganar y no hemos sido capaces. Era un rival directo», continuó afirmando el director deportivo del Barcelona tras la dura derrota del cuadro culé ante un Girona que ya le saca siete puntos en lo alto de la tabla clasificatoria.

«Primero tenemos que ganar y preocuparnos de lo que tenemos que hacer. Todavía no ha acabado el año. No es momento de hablar de los Joaos. Es momento de ganar partidos», culminó Deco sobre la continuidad de Joao Cancelo y Joao Félix en el Barcelona.

Deco cambia de opinión

Hace un mes, Deco sí compraba el discurso de Xavi Hernández. El director deportivo del Barcelona cerró filas con su entrenador, compró su discurso tirando balones fuera sobre el mal juego del equipo y quiso liquidar el debate sobre su continuidad, reafirmando que es «el mejor entrenador para este proyecto».

Unas declaraciones, que tras la dura derrota contra el Girona, no se han vuelto a producir. Y no solo eso, sino que esta vez Deco le ha llevado la contraria afirmando que el partido del Barcelona no fue bueno contra el Girona.

De Jong también contradijo a Xavi

Frenkie de Jong también le llevó la contraria a Xavi con sus declaraciones tras el partido. Mientras el entrenador culé decía que el equipo no había hecho mal partido, su centrocampista afirmaba lo siguiente: «Es una derrota dura. No hemos estado bien. El Girona lo ha hecho bien, pero no hemos estado al nivel que tenemos que estar. No hemos estado finos con la pelota, yo tampoco y eso nos ha costado el partido».

Xavi Hernández, mientras tanto, mantuvo su discurso tras una derrota muy dura del Barcelona: «Es un golpe duro porque hoy teníamos muchas esperanzas de colocarnos a un punto del Girona y a dos del Madrid, pero ahora estamos a siete del Girona y a cinco del Madrid. Esta es nuestra en realidad. Este es un Barça en construcción, ya lo he dicho muchas veces, aunque se me ha criticado. La construcción tiene estas cosas, das un paso atrás para dar dos hacia adelante. Sigo siendo positivo, confío en las cosas que estamos haciendo. Hoy nos ha salido cruz, pero podía haber salido cara. Hay que seguir por este camino, no dudar ni temblar en ningún momento. Hoy nos hemos hecho un mal partido, pero nos llevamos un resultado malísimo. El año que viene también nos dieron un mazazo y nos llevamos dos títulos».