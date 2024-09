Alice Campello tomó una decisión que ya ha ejecutado y que va a cambiar la vida de Morata en Italia, donde juega actualmente con el Milan. La influencer y empresaria italiana y el futbolista llevan un mes y medio separados, aunque las últimas señales alimentan los rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, el ahora delantero del equipo rossonero siempre dijo que la separación era definitiva aunque ambos mantegan una buena relación por el bien de sus cuatro hijos.

Ahora, todo cambia en cierto modo, porque Alice Campello ya se ha mudado e instalado en Milán con sus pequeños. Ella misma publicó un post en su perfil de Instagram confirmando que se marchaban de Madrid rumbo a Italia, subiendo varias fotos de ella y los niños en el avión privado en el que viajaron. Horas después, los tres hijos varones acudieron al partido del Milan contra el Lecce en San Siro y vieron a su padre marcar un gol muy importante. Un emotivo momento que acabó con Morata y los pequeños abrazados en una celebración que ha emocionado a todos.

Marcar un gol en San Siro es bonito.

Celebrarlo así con tus hijos, lo es más. El abrazo de Álvaro Morata a sus pequeños 🥹❤️#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/VwkyZBQgCY — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2024

El futbolista por fin puede disfrutar de sus hijos más a menudo, una vez que Alice Campello se ha instalado en Italia. Casi dos meses después de anunciar su separación, la modelo hecho las maletas y ha puesto rumbo a su nueva vida junto a los pequeños Alessandro y Leonardo, de seis años; Edoardo, de tres; y Bella de uno. La italiana siempre tuvo claro que se iría a vivir a Italia con ellos para que estuvieran cerca de su padre. Pese a la ruptura, el bienestar de ellos es lo primero para ambos.

Este acercamiento y otras señales previas alimentan los rumores de una posible reconciliación. Viviendo ambos en la misma ciudad, lo normal es que se vean más aunque sea simplemente para dejarse a los pequeños, y varias informaciones apuntan a una posible vuelta. Sin embargo, ellos no se han pronunciado y Morata siempre dejó claro que la separación estaba muy meditada y era definitiva.

El sonado cambio de look de Morata

Un Álvaro Morata ha dado mucho que hablar también por su sorprendente cambio de look. Morata se ha rapado la cabeza como muestra de apoyo a los niños con cáncer, y no es la primera vez que lo hace. De hecho, si echamos la vista atrás, suele sorprender con ese nuevo look una vez al año, generando multitud de comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Y es que el delantero está muy comprometido en la lucha contra el cáncer infantil. Sin ir más lejos, en la celebración de la Eurocopa dejó un emotivo detalle con María Camaño, una pequeña de 11 años con un sarcoma de Erwing que celebró el título junto a los integrantes del combinado nacional. «Nos alegra mucho tenerte aquí con todos nosotros. Tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad», le dijo Morata entonces con ella sobre el escenario en Cibeles.

Morata volvió marcar con el AC Milan el pasado viernes y lo hizo con un cambio de look que ha dejado a todos sorprendidos y boquiabiertos. El delantero y capitán de la selección española, ya recuperado de su última lesión, lideró a su equipo hacia la victoria en San Siro contra el Lecce con un extraordinario gol de cabeza. A menos una semana para conocer la segunda lista de la temporada de Luis de la Fuente con la selección española, para el segundo parón internacional de la temporada, Morata volvió a marcar con el Milan para demostrar que ya está plenamente recuperado y poder regresar de esta manera a la selección española, con la cual no pudo estar en el anterior parón.